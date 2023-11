Atelier macramés de Noël 37 Quai de la Saône Le Havre, 25 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Envie de fabriquer vos décorations de Noël en vous initiant à la technique du macramé avec Sabrina ?

Le “Comptoir du macramé” vous propose une belle après-midi DIY. Vous réaliserez trois belles décorations en macramé et découvrirez des techniques de nœuds de base avec un objet recyclé. De quoi habiller votre sapin ou votre table pour les fêtes de fin d’année.

Atelier sur réservation au 07 69 26 05 80

Samedi 25 novembre, 14h – 18h, 25€

Prix : 25 €

Pour adultes.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Would you like to make your own Christmas decorations and learn the macramé technique with Sabrina?

Le ?Comptoir du macramé? offers you a great afternoon of DIY. You’ll make three beautiful macramé decorations and learn basic knotting techniques with a recycled object. Just the thing to dress up your tree or table for the festive season.

Workshop on reservation 07 69 26 05 80

Saturday November 25, 2pm – 6pm, 25?

Price: 25 ?

For adults

¿Te gustaría hacer tus propios adornos navideños aprendiendo la técnica del macramé con Sabrina?

El « Comptoir du macramé » te ofrece una estupenda tarde de bricolaje. Realizarás tres bonitos adornos de macramé y aprenderás las técnicas básicas de anudado utilizando un objeto reciclado. Tendrás todo lo que necesitas para vestir tu árbol o tu mesa en estas fiestas.

Taller previa reserva en el 07 69 26 05 80

Sábado 25 de noviembre, de 14.00 a 18.00 h, 25?

Precio: 25?

Para adultos

Haben Sie Lust, Ihre Weihnachtsdekoration selbst herzustellen, indem Sie sich von Sabrina in die Makramee-Technik einführen lassen?

Das « Comptoir du Macramé » bietet Ihnen einen schönen DIY-Nachmittag. Sie werden drei schöne Makramee-Dekorationen herstellen und die grundlegenden Knüpftechniken mit einem recycelten Gegenstand kennen lernen. So können Sie Ihren Baum oder Ihren Tisch für die Feiertage schmücken.

Workshop auf Reservierung unter 07 69 26 05 80

Samstag, 25. November, 14h – 18h, 25?

Preis: 25 ?

Für Erwachsene

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche