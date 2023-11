Soirée AfroMouvLH 37 Quai de la Saône Le Havre, 24 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Après le succès de l’apéro concert du mois d’octobre, AfroMouvLH vous invite à revivre cette expérience autour d’un concert de gospel avec Catalina.

Apéro-dînatoire

Tarifs : 15€ sur réservation au 07 61 01 14 72 ou au 06.19.51.02.94.

2023-11-24 19:30:00 fin : 2023-11-24 01:00:00. .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



After the success of October?s apéro concert, AfroMouvLH invites you to relive the experience with a gospel concert with Catalina.

Apéro-dînatoire

Price: 15? by reservation on 07 61 01 14 72 or 06.19.51.02.94

Tras el éxito del concierto de aperitivo de octubre, AfroMouvLH te invita a revivir la experiencia con un concierto de gospel con Catalina.

Apéro-dînatoire

Precio: 15 euros, previa reserva en el 07 61 01 14 72 o en el 06.19.51.02.94

Nach dem Erfolg des Apero-Konzerts im Oktober lädt AfroMouvLH Sie dazu ein, diese Erfahrung bei einem Gospelkonzert mit Catalina zu wiederholen.

Apéro-Dinner

Preis: 15? mit Reservierung unter 07 61 01 14 72 oder 06.19.51.02.94

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche