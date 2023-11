Apéro en Anglais au Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre, 23 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Venez parler en anglais autour d’un verre au Hangar Zéro le jeudi 23 novembre à partir de 18h30 avec NormanDee Harris.

Rencontre et anglais conversationnel le temps d’un apéro.

Hey! English speakers.. this event is for you.

Meet us at Hangar Zero on the 23th of November at 6:30pm for drinks and a chat.

Tout public.

Le jeudi 23 novembre à 18h30.

Durée : 2h.

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Come and talk English over a drink at Hangar Zéro on Thursday November 23 from 6:30pm with NormanDee Harris.

Meet and chat over an aperitif.

Hey! English speakers.. this event is for you.

Meet us at Hangar Zero on the 23rd of November at 6:30pm for drinks and a chat.

All audiences.

Thursday November 23rd at 6:30pm.

Duration : 2h

Ven a hablar inglés tomando una copa en Hangar Zéro el jueves 23 de noviembre a partir de las 18.30 h con NormanDee Harris.

Reúnete y conversa en inglés tomando un aperitivo.

Hola, angloparlantes… este evento es para vosotros.

Reúnete con nosotros en Hangar Zéro el 23 de noviembre a las 18:30 para tomar algo y charlar.

Abierto a todos.

Jueves 23 de noviembre a las 18:30.

Duración: 2 horas

Kommen Sie am Donnerstag, den 23. November ab 18:30 Uhr im Hangar Zero vorbei, um mit NormanDee Harris bei einem Getränk Englisch zu sprechen.

Treffen und Konversationsenglisch bei einem Aperitif.

Hey! English speakers… this event is for you.

Treffen Sie uns im Hangar Zero am 23. November um 18:30 Uhr zu Getränken und einem Chat.

Für die gesamte Öffentlichkeit.

Am Donnerstag, den 23. November um 18:30 Uhr.

Dauer: 2 Stunden

