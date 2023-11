Atelier automassage relaxation au Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre, 21 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’atelier d’automassage/relaxation est animé par Huguette Pornin, une réflexologue expérimentée. Elle partagera avec vous des conseils sur l’utilisation de la réflexologie, de la respiration, des mouvements, des points d’appui, et dau ressenti pour vous aider à vous détendre, à vous libérer du stress mental, et à relâcher les tensions.

Tout public.

Sur don libre.

Le mardi 21 novembre à 15h.

Durée : 1h30.

2023-11-21 15:00:00 fin : 2023-11-21 . .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The self-massage/relaxation workshop is led by Huguette Pornin, an experienced reflexologist. She will share with you tips on how to use reflexology, breathing, movements, pressure points and feeling to help you relax, release mental stress and release tension.

Open to all.

Free donation.

Tuesday November 21 at 3pm.

Duration: 1h30

El taller de automasaje y relajación está dirigido por Huguette Pornin, reflexóloga experimentada. Compartirá contigo consejos sobre cómo utilizar la reflexología, la respiración, el movimiento, los puntos de presión y las sensaciones para ayudarte a relajarte, aliviar el estrés mental y liberar tensiones.

Abierto a todos.

Donativo gratuito.

Martes 21 de noviembre a las 15.00 h.

Duración: 1h30

Der Workshop Selbstmassage/Entspannung wird von Huguette Pornin, einer erfahrenen Reflexologin, geleitet. Sie wird Ihnen Tipps geben, wie Sie Reflexzonenmassage, Atmung, Bewegungen, Druckpunkte und Gefühle nutzen können, um sich zu entspannen, mentalen Stress abzubauen und Verspannungen zu lösen.

Für alle Altersgruppen.

Auf freie Spende.

Am Dienstag, den 21. November um 15 Uhr.

Dauer: 1,5 Stunden

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche