Soirée métal au Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre, 18 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Une soirée, deux concerts avec des groupes locaux qui vont faire tourner les têtes !

Nuques : Né à Rouen fin 2022, Solal et Louis se réunissent une nouvelle fois avec le projet ambitieux de faire danser tes cervicales dans les caves insalubres de ta région et d’ailleurs. Sorte de punk déstructuré mêlé à un Hip-Hop explosif, le duo drum / guitare s’éparpille entre Hardcore et Pop et tente de s’inscrire dans la lignée des binômes les plus bruyants de l’histoire du Rock comme les White Stripes, La Jungle, ou encore plus localement Vain Valkyries.

Lost Inside : Groupe e Death Metal made in LH. Le groupe s’est formé en août 2020 et fait du metal prog aux multiples influences..

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 . .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



One evening, two concerts with local bands that will turn heads!

Nuques: Born in Rouen at the end of 2022, Solal and Louis get together once again with the ambitious project of making your cervicals dance in the unhealthy cellars of your region and beyond. A sort of unstructured punk mixed with explosive hip-hop, the drum/guitar duo scatters between hardcore and pop, and tries to follow in the footsteps of the loudest pairings in rock history, such as the White Stripes, La Jungle, or even more locally, Vain Valkyries.

Lost Inside: Death Metal band made in LH. The band was formed in August 2020 and plays prog metal with multiple influences.

Una noche, dos conciertos con bandas locales que seguro harán girar cabezas

Nuques: Nacidos en Rouen a finales de 2022, Solal y Louis vuelven juntos con un ambicioso plan para hacer bailar sus cerebros en los sucios sótanos de su región y más allá. Una especie de punk desestructurado mezclado con hip-hop explosivo, el dúo batería/guitarra se dispersa entre el hardcore y el pop, tratando de seguir los pasos de algunas de las parejas más ruidosas de la historia del rock, como los White Stripes, La Jungle, o incluso más localmente, Vain Valkyries.

Lost Inside : Banda de Death Metal made in LH. Formada en agosto de 2020, la banda toca una marca multi-influenciada de prog metal.

Ein Abend, zwei Konzerte mit lokalen Bands, die die Köpfe verdrehen werden!

Nuques: Solal und Louis wurden Ende 2022 in Rouen geboren und haben sich erneut zusammengefunden, um das ehrgeizige Projekt zu verwirklichen, deine Gehirnwindungen in den schmutzigen Kellern deiner Region und anderswo zum Tanzen zu bringen. Das Duo aus Drum und Gitarre bewegt sich zwischen Hardcore und Pop und versucht, sich in die Reihe der lautesten Duos der Rockgeschichte einzureihen, wie die White Stripes, La Jungle oder auch Vain Valkyries aus der Region.

Lost Inside: Eine Death-Metal-Band aus LH. Die Band wurde im August 2020 gegründet und macht Prog-Metal mit vielen Einflüssen.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche