Atelier « 2 tonnes » 37 Quai de la Saône Le Havre, 9 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Qu’est-ce que l’atelier « 2 tonnes » ?

L’atelier « 2 tonnes » vous offre l’opportunité de découvrir les moyens individuels et collectifs pour opérer une transition vers un monde à faible émission de carbone.

En équipe, vous élaborerez votre propre scénario de transition bas-carbone jusqu’en 2050. Pour ce faire, une simulation de la transition en France sera effectuée, en prenant en compte vos empreintes carbone et vos choix. Vous pourrez ainsi observer, en temps réel, leurs impacts sur les émissions, tant au niveau individuel que collectif.

Un temps instructif et convivial !

Une option de restauration légère sera disponible sur place..

2023-11-09 18:00:00 fin : 2023-11-09 . .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



What is the « 2 tonnes » workshop?

The « 2 tonnes » workshop gives you the opportunity to discover individual and collective ways of making the transition to a low-carbon world.

Working in teams, you will develop your own low-carbon transition scenario up to 2050. To do this, a simulation of the transition in France will be carried out, taking into account your carbon footprints and your choices. You’ll be able to observe, in real time, their impact on emissions, both individually and collectively.

An instructive and convivial time!

A light catering option will be available on site.

¿Qué es el taller « 2 toneladas »?

El taller « 2 toneladas » te da la oportunidad de descubrir formas individuales y colectivas de hacer la transición a un mundo con bajas emisiones de carbono.

Trabajando en equipos, desarrollarán su propio escenario de transición hacia un mundo con bajas emisiones de carbono hasta 2050. Para ello, se realizará una simulación de la transición en Francia, teniendo en cuenta sus huellas de carbono y sus elecciones. Podrás ver, en tiempo real, el impacto de tus elecciones en las emisiones, tanto a nivel individual como colectivo.

Es una forma divertida e informativa de aprender

Habrá un catering ligero disponible in situ.

Was ist der « 2-Tonnen-Workshop »?

Der « 2-Tonnen-Workshop » bietet Ihnen die Möglichkeit, individuelle und kollektive Wege zu entdecken, um den Übergang zu einer Welt mit geringem Kohlenstoffausstoß zu vollziehen.

In Teams werden Sie Ihr eigenes Szenario für einen kohlenstoffarmen Übergang bis zum Jahr 2050 entwickeln. Dazu wird eine Simulation des Übergangs in Frankreich durchgeführt, bei der Ihre CO2-Bilanz und Ihre Entscheidungen berücksichtigt werden. So können Sie in Echtzeit beobachten, wie sich diese auf die Emissionen auswirken, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene.

Eine informative und gesellige Zeit!

Eine leichte Verpflegungsmöglichkeit wird vor Ort angeboten.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche