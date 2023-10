Soirée Slam et poésie : atelier d’écriture et scène ouverte 37 Quai de la Saône Le Havre, 7 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mardi 7 novembre, de 18h30 à 23h30, le Hangar Zéro accueille une soirée Slam avec deux invités de marque !

De 18h30 à 20h : Atelier d’écriture poétique

Prix libre

À partir de 18h30, plongez dans l’art de l’écriture poétique lors de l’atelier encadré par Nini Marcelle, poétesse et comédienne québécoise.

Nini Marcelle est une artiste polyvalente qui a débuté sa carrière après sa formation à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2000. Elle a travaillé dans le théâtre, fondé sa propre compagnie, fait du doublage pour des actrices célèbres, participé à des films d’animation, sorti trois albums, et s’est illustrée dans le slam, devenant championne de SlaMontréal en 2021 et 2022. En 2021, elle a également publié un recueil de poésie intitulé « Prodigieux perdants. »

Vous pourrez laisser libre cours à votre créativité tout en bénéficiant de ses conseils.

De 20h à 23h30 : Scène ouverte

La scène du Hangar Zéro est ouverte à tous. Bienveillance, lâcher-prise et expression poétique sont les maîtres-mots de la soirée !

L’entrée est libre, et au premier vers déclamé, un verre vous est offert..

2023-11-07 18:30:00 fin : 2023-11-07 23:30:00. .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Tuesday, November 7, from 6:30 to 11:30 p.m., Hangar Zéro hosts a Slam evening with two special guests!

6:30pm to 8pm: Poetry writing workshop

Free admission

From 6.30pm, immerse yourself in the art of poetic writing at a workshop led by Quebec poet and actress Nini Marcelle.

Nini Marcelle is a versatile artist who began her career after training at the Cégep de Saint-Hyacinthe theater school in 2000. She has worked in theater, founded her own company, dubbed for famous actresses, participated in animated films, released three albums, and distinguished herself in slam, becoming SlaMontréal champion in 2021 and 2022. In 2021, she also published a poetry collection entitled « Prodigieux perdants. »

You can give free rein to your creativity while benefiting from her advice.

8pm to 11:30pm: Open stage

The Hangar Zéro stage is open to all. Benevolence, letting go and poetic expression are the watchwords of the evening!

Admission is free, and with the first verse spoken, you’ll be offered a drink.

El martes 7 de noviembre, de 18.30 a 23.30, Hangar Zéro organiza una noche Slam con dos invitados especiales

De 18.30 a 20.00 h: Taller de escritura poética

Entrada gratuita

A partir de las 18.30 h, sumérjase en el arte de la escritura poética en un taller dirigido por Nini Marcelle, poeta y actriz quebequense.

Nini Marcelle es una artista polifacética que comenzó su carrera tras formarse en la escuela de teatro Cégep de Saint-Hyacinthe en 2000. Ha trabajado en teatro, fundado su propia compañía, doblado para actrices famosas, aparecido en películas de animación, publicado tres álbumes y destacado en poesía slam, convirtiéndose en campeona de SlaMontréal en 2021 y 2022. En 2021 también publicó un libro de poesía titulado « Prodigieux perdants »

Puedes dar rienda suelta a tu creatividad mientras te beneficias de sus consejos.

20.00-11.30 h: Escenario abierto

El escenario del Hangar Zéro está abierto a todos. Benevolencia, soltura y expresión poética son las consignas de la velada

La entrada es gratuita, y después de la primera estrofa le obsequiaremos con una copa.

Am Dienstag, den 7. November, findet von 18:30 bis 23:30 Uhr im Hangar Zero ein Slam-Abend mit zwei prominenten Gästen statt!

Von 18:30 bis 20:00 Uhr: Poetischer Schreibworkshop

Preis frei

Tauchen Sie ab 18:30 Uhr in die Kunst des poetischen Schreibens ein, während des Workshops, der von Nini Marcelle, einer Dichterin und Schauspielerin aus Quebec, betreut wird.

Nini Marcelle ist eine vielseitige Künstlerin, die ihre Karriere nach ihrer Ausbildung an der Theaterschule des Cégep de Saint-Hyacinthe im Jahr 2000 begann. Sie arbeitete am Theater, gründete ihre eigene Theatergruppe, synchronisierte berühmte Schauspielerinnen, wirkte in Animationsfilmen mit, veröffentlichte drei Alben und tat sich im Slam hervor, wobei sie 2021 und 2022 Champion von SlaMontréal wurde. Im Jahr 2021 veröffentlichte sie außerdem einen Poesieband mit dem Titel « Prodigieux perdants »

Hier können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und gleichzeitig von ihren Ratschlägen profitieren.

Von 20.00 bis 23.30 Uhr: Offene Bühne

Die Bühne des Hangar Zero ist für alle offen. Wohlwollen, Loslassen und poetischer Ausdruck sind die Schlüsselbegriffe des Abends!

Der Eintritt ist frei, und für den ersten deklamierten Vers erhalten Sie ein Getränk.

