Atelier de cuisine participative au Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre, 4 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Organisé sur tout le territoire avec le soutien de la région, l’événement Cuisinez la Normandie propose plus de 100 ateliers de cuisine pour valoriser l’agriculture normande, les circuits courts et promouvoir une alimentation de qualité accessible à tous. Dans ce cadre, La Dantine et l’association Tablées de Quartiers organisent une nouvelle table d’hôtes d’habitants dans le restaurant du Hangar Zéro.

Envie de cuisiner ? Que vous soyez un as des fourneaux ou pas, c’est un super moment de convivialité à partager ! Alors prenez vite votre place de cuisinier pour préparer cette grande tablée de quartier.

Pour participer à cet atelier, merci d’adhérer à l’association Tablées de Quartiers en tant que Cuisinier-Mangeur sur helloasso.com

(Adhésion valable jusqu’au 31/12/2023)

Pour le repas partagé : menu unique à prix choisi : 10€ / 12€ / 16€

Dès 10 ans

Sur inscription

Atelier gratuit sur adhésion à l’association, repas payant

Atelier animé par Philippe Costes, de La Dantine.

Accueil des cuisiniers inscrits à 9h, atelier de cuisine participative de 9h30 à 12h30, repas de 12h30 à 14h..

2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-04 . .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Organized throughout the region with the support of the regional government, the Cuisinez la Normandie event features over 100 cooking workshops to showcase Normandy’s agriculture and short distribution channels, and promote quality food accessible to all. As part of the event, La Dantine and the Tablées de Quartiers association are organizing a new table d’hôtes d’habitants in the Hangar Zéro restaurant.

Feel like cooking? Whether you’re a whiz with a stove or not, it’s a great convivial moment to share! So don’t delay in taking your place as cook to prepare this great neighborhood table.

To take part in this workshop, please join the Tablées de Quartiers association as a « Cuisinier-Mangeur » on helloasso.com

(Membership valid until 12/31/2023)

For the shared meal: single menu at chosen price: 10? / 12? / 16?

From age 10

Registration required

Free workshop with association membership, meal at cost

Workshop led by Philippe Costes, from La Dantine.

Registered cooks welcome at 9 a.m., participatory cooking workshop from 9:30 a.m. to 12:30 p.m., lunch from 12:30 p.m. to 2 p.m.

Organizado en toda la región con el apoyo de la comarca, el evento Cuisinez la Normandie propone más de 100 talleres de cocina para dar a conocer la agricultura y los circuitos cortos de distribución de Normandía y promover una alimentación de calidad accesible a todos. En el marco de esta manifestación, La Dantine y la asociación Tablées de Quartiers organizan una nueva mesa de huéspedes para los habitantes de la región en el restaurante Hangar Zéro.

¿Le apetece cocinar? Tanto si eres un experto cocinero como si no, ¡es una buena manera de reunirse! No se lo piense más y ocupe su puesto de cocinero para preparar esta gran mesa de barrio.

Para participar en este taller, únete a la asociación Tablées de Quartiers como Cook-Eater en helloasso.com

(adhesión válida hasta el 31/12/2023)

Para la comida compartida: un menú único al precio elegido: 10? / 12? / 16?

A partir de 10 años

Inscripción obligatoria

Taller gratuito con la afiliación a la asociación, comida a precio de coste

Taller dirigido por Philippe Costes, de La Dantine.

Acogida de los cocineros inscritos a las 9h, taller de cocina participativa de 9h30 a 12h30, comida de 12h30 a 14h.

Die Veranstaltung Cuisinez la Normandie wird mit Unterstützung der Region im ganzen Land organisiert und bietet über 100 Kochworkshops, um die normannische Landwirtschaft und die kurzen Wege aufzuwerten und hochwertige Lebensmittel zu fördern, die für alle zugänglich sind. In diesem Rahmen organisieren La Dantine und der Verein Tablées de Quartiers einen neuen Stammtisch von Einwohnern im Restaurant des Hangar Zéro.

Lust auf Kochen? Ob Sie nun ein Ass am Herd sind oder nicht, es ist ein toller Moment der Geselligkeit, den Sie teilen können! Nehmen Sie also schnell Ihren Platz als Koch ein, um diesen großen Nachbarschaftstisch vorzubereiten.

Um an diesem Workshop teilzunehmen, treten Sie bitte dem Verein Tablées de Quartiers als Cuisinier-Mangeur auf helloasso.com bei

(Die Mitgliedschaft ist bis zum 31.12.2023 gültig)

Gemeinsames Essen: Ein Menü zu einem bestimmten Preis: 10? / 12? / 16?

Ab 10 Jahren

Nach Anmeldung

Kostenloser Workshop bei Mitgliedschaft im Verein, Essen kostenpflichtig

Workshop unter der Leitung von Philippe Costes von La Dantine.

Empfang der angemeldeten Köche um 9 Uhr, partizipativer Kochworkshop von 9:30 bis 12:30 Uhr, Essen von 12:30 bis 14 Uhr.

