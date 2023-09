Automne – La fête des saisons au Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre, 29 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Hangar Zéro s’associe à l’agence Manège pour l’organisation de sa grande fête des saisons !

L’heure est venue d’entrer dans l’automne, et c’est loin d’être la seule bonne raison de venir faire la fête avec nous les 29 et 30 septembre prochains. Entre l’inauguration de la serre, découverte du jardin et de la scène, moment chill sur le quai, boissons et food, le Hangar tout entier sera en fête.

Week-end d’inauguration de la serre aquaponique :

Arnaud et toute l’équipe du Hangar Zéro sont heureux de vous annoncer l’ouverture officielle de la ferme aquaponique Symbiose ! Cette ferme symbolise pour nous l’arrivée de l’agriculture urbaine au quartier Saint-Nicolas.

Vous pourrez profiter des tours de visite mis en place durant le week-end pour découvrir cette activité et ce lieu incroyable.

Dj sets :

On passera, bien entendu, le week-end en musique, et on a confié la programmation de ces deux jours de fête au collectif Helios. World music, Jazz, funk, Disco, House… Venez enflammer le dancefloor des jardins du Hangar dans une atmosphère bienveillante, mise en lumière par le collectif.

Compétition internationale de cornhole :

Pendant que la fête bat son plein, un tournoi de cornhole prendra place le samedi après midi de 14h à 18h sur le quai de Saône. Venez vous mesurer aux autres équipes et passer un bon moment autour de ce jeu importé des Etats-Unis !

Bar / Food :

Le bar intérieur, ainsi que le nouveau bar extérieur tourneront à plein régime pour étancher votre soif.

La cuisine sera également au rendez-vous et de délicieux mets vous seront proposés directement sur place.

Vendredi 29 de 17 à 22h

Samedi 30 de 15h à 23h

Entrée libre..

Vendredi 2023-09-29 fin : 2023-09-30 . .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Hangar Zéro has teamed up with the Manège agency to organize its big seasonal party!

Autumn is upon us, and that’s far from the only good reason to come and celebrate with us on September 29 and 30. With the inauguration of the greenhouse, the discovery of the garden and the stage, chill out on the quay, drinks and food, the whole Hangar will be celebrating.

Aquaponics greenhouse inauguration weekend:

Arnaud and the Hangar Zéro team are delighted to announce the official opening of the Symbiose aquaponic farm! For us, this farm symbolizes the arrival of urban agriculture in the Saint-Nicolas district.

You can take advantage of our weekend tours to discover this incredible place and activity.

Dj sets :

Of course, we’ll be spending the weekend with music, and we’ve entrusted the programming of these two days of festivities to the Helios collective. World music, jazz, funk, disco, house? Come and ignite the dancefloor in the Hangar gardens in a friendly atmosphere, illuminated by the collective.

International cornhole competition :

While the party’s in full swing, a cornhole tournament will take place on Saturday afternoon from 2pm to 6pm on the Quai de Saône. Come and pit your wits against the other teams, and have a great time playing this game imported from the USA!

Bar / Food :

The indoor bar and the new outdoor bar will be in full swing to quench your thirst.

Food will also be on the menu, with delicious dishes served right on the spot.

Friday 29th from 5pm to 10pm

Saturday 30th from 3pm to 11pm

Free admission.

Hangar Zéro se asocia con la agencia Manège para organizar su gran fiesta de temporada

El otoño ya está aquí, y no es la única buena razón para venir a celebrarlo con nosotros los días 29 y 30 de septiembre. Con la inauguración del invernadero, el descubrimiento del jardín y el escenario, chill out en el muelle, bebidas y comida, todo el Hangar estará de fiesta.

Fin de semana de inauguración del invernadero acuapónico :

Arnaud y todo el equipo de Hangar Zéro están encantados de anunciar la inauguración oficial de la granja acuapónica Symbiose Para nosotros, esta granja simboliza la llegada de la agricultura urbana al barrio de Saint-Nicolas.

Puede aprovechar las visitas guiadas disponibles durante el fin de semana para conocer mejor este lugar y esta actividad increíbles.

DJ sets :

Por supuesto, pasaremos el fin de semana con música, y hemos confiado la programación de estos dos días de fiesta al colectivo Helios. ¿Música del mundo, jazz, funk, disco, house? Ven a encender la pista de baile en los jardines del Hangar en un ambiente acogedor, iluminado por el colectivo.

Competición internacional de cornhole :

En plena fiesta, el sábado por la tarde de 14:00 a 18:00 tendrá lugar un torneo de cornhole en el Quai de Saône. Venga a competir contra los demás equipos y páseselo en grande jugando a este juego importado de Estados Unidos

Bar / Comida :

El bar interior y el nuevo bar exterior estarán a pleno rendimiento para saciar su sed.

También habrá una gran oferta gastronómica, con deliciosos platos servidos in situ.

Viernes 29 de 17:00 a 22:00

Sábado 30 de 15:00 a 23:00

Entrada gratuita.

Der Hangar Zero hat sich mit der Agentur Manège zusammengetan, um sein großes Fest der Jahreszeiten zu organisieren!

Es ist Zeit für den Herbst, und das ist bei weitem nicht der einzige gute Grund, am 29. und 30. September mit uns zu feiern. Von der Einweihung des Gewächshauses, über die Entdeckung des Gartens und der Bühne, bis hin zu chilligen Momenten auf dem Kai, Getränken und Essen, wird der gesamte Hangar in Feierlaune sein.

Einweihungswochenende des Aquaponik-Gewächshauses :

Arnaud und das gesamte Team des Hangar Zero freuen sich, Ihnen die offizielle Eröffnung der Aquaponik-Farm Symbiose mitteilen zu können! Diese Farm symbolisiert für uns die Ankunft der urbanen Landwirtschaft im Viertel Saint-Nicolas.

Sie können die während des Wochenendes eingerichteten Besichtigungstouren nutzen, um diese Aktivität und diesen unglaublichen Ort zu entdecken.

Dj-Sets :

Wir werden das Wochenende natürlich mit Musik verbringen und haben die Programmgestaltung für diese beiden Festtage dem Kollektiv Helios anvertraut. Weltmusik, Jazz, Funk, Disco, House? Bringen Sie den Dancefloor in den Gärten des Hangars in einer wohlwollenden Atmosphäre zum Glühen, die vom Kollektiv ins rechte Licht gesetzt wird.

Internationaler Cornhole-Wettbewerb :

Während die Party in vollem Gange ist, findet am Samstagnachmittag von 14:00 bis 18:00 Uhr auf dem Quai de Saône ein Cornhole-Turnier statt. Messen Sie sich mit anderen Teams und verbringen Sie eine gute Zeit mit diesem aus den USA importierten Spiel!

Bar / Food :

Die Bar im Innenbereich sowie die neue Bar im Außenbereich werden auf Hochtouren laufen, um Ihren Durst zu stillen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, und Sie werden direkt vor Ort mit köstlichen Speisen versorgt.

Freitag, 29. von 17 bis 22 Uhr

Samstag, 30. von 15 bis 23 Uhr

Freier Eintritt.

