Conférence sur les intelligences 37 Quai de la Saône Le Havre, 20 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Hangar Zéro accueille une date de la tournée « Paris-Casa » sur les Intelligences émotionnelles organisée par ACME 25.

Cette conférence rassemble cinq professionnel.le.s pour vous sensibiliser aux intelligences émotionnelle, situationnelle, relationnelle, comportementale, stratégique.

Elle s’adresse à des dirigeants, des DRH, des managers et top managers, des COPIL, COMEX, CODIR et à des acheteurs.

Elle constitue aussi un message inspirant et pose des sujets à débat pour les acteurs d’un lieu à structure coopérative.

Mercredi 20 septembre, 18h30 – 22h

Tarifs : 18€ (plein tarif) – 6 € (tarif réduit).

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Hangar Zéro hosts a date on the « Paris-Casa » tour on Emotional Intelligences organized by ACME 25.

This conference brings together five professionals to raise awareness of emotional, situational, relational, behavioral and strategic intelligences.

It is aimed at executives, HRDs, managers and top managers, COPIL, COMEX, CODIR and buyers.

It also provides an inspiring message and raises issues for debate by those involved in a cooperative environment.

Wednesday, September 20, 6.30pm – 10pm

Price: €18 (full price) – €6 (reduced price)

Hangar Zéro acoge una cita de la gira « París-Casa » sobre Inteligencia Emocional organizada por ACME 25.

Esta conferencia reúne a cinco profesionales para sensibilizar sobre las inteligencias emocional, situacional, relacional, comportamental y estratégica.

Está dirigida a directores, DRH, gerentes y altos directivos, COPIL, COMEX, CODIR y compradores.

Asimismo, ofrece un mensaje inspirador y plantea cuestiones para el debate por parte de los implicados en una estructura cooperativa.

Miércoles 20 de septiembre, 18h30 – 22h00

Precio: 18 euros (tarifa completa) – 6 euros (con descuento)

Im Hangar Zero findet ein Termin der von ACME 25 organisierten Tournee « Paris-Casa » zum Thema Emotionale Intelligenz statt.

Diese Konferenz bringt fünf Fachleute zusammen, um Sie für die emotionale, situative, relationale, verhaltensorientierte und strategische Intelligenz zu sensibilisieren.

Sie richtet sich an Führungskräfte, Personalverantwortliche, Manager und Top-Manager, COPIL, COMEX, CODIR und Einkäufer.

Sie ist auch eine inspirierende Botschaft und stellt Themen zur Diskussion für die Akteure an einem Ort mit kooperativer Struktur.

Mittwoch, 20. September, 18.30 bis 22 Uhr

Eintrittspreise: 18 ? (voller Preis) – 6 ? (ermäßigter Preis)

