Atelier : Bières et Fromages 37 Quai de la Saône Le Havre, 14 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Découverte des bières de LH Beer Factory et de La Ferme Dumesnil

Roxane Fourgous , gérante de Bières et Fromages, propose de découvrir l’alliance originale de la bière et du fromage à travers 3 dégustations 100% normandes. Au programme :

– une courte explication sur les alliances

– des petits jeux ludiques et sensoriels

– dégustation de 3 accords avec explications détaillées

– un carnet de route pour les apprenants

Rendez-vous au Hangar Zéro.

Durée : 2h.

Tarif : 24€.

2023-09-14 18:30:00 fin : 2023-09-14 20:30:00. .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Discover beers from LH Beer Factory and La Ferme Dumesnil

Roxane Fourgous , manager of Bières et Fromages, invites you to discover the original combination of beer and cheese through 3 100% Normandy tastings. The program includes

– a short explanation of pairings

– fun, sensory games

– tasting of 3 pairings with detailed explanations

– a logbook for learners

Meet at Hangar Zéro.

Duration: 2 hours.

Price: 24?

Descubra las cervezas de LH Beer Factory y La Ferme Dumesnil

Roxane Fourgous, directora de Bières et Fromages, le invita a descubrir la original combinación de cerveza y queso a través de 3 degustaciones 100% normandas. El programa incluye

– una breve explicación de las combinaciones de queso y cerveza

– juegos lúdicos y sensoriales

– degustación de 3 maridajes con explicaciones detalladas

– un cuaderno de bitácora para los alumnos

Encuentro en Hangar Zéro.

Duración: 2 horas.

Precio: 24 euros

Entdeckung der Biere von LH Beer Factory und La Ferme Dumesnil

Roxane Fourgous , Geschäftsführerin von Bières et Fromages, schlägt vor, die originelle Verbindung von Bier und Käse anhand von drei Verkostungen zu entdecken, die zu 100 % in der Normandie stattfinden. Auf dem Programm stehen :

– eine kurze Erklärung zu den Allianzen

– kleine spielerische und sensorische Spiele

– verkostung von 3 Akkorden mit ausführlichen Erklärungen

– ein Fahrtenbuch für die Lernenden

Treffpunkt: Hangar Zero.

Dauer: 2 Stunden.

Preis: 24?

