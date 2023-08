Village culturel au Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre, 2 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Village Culturel Itinérant est un projet de la compagnie “Les Improbables”. Le village se déplace et s’installe cette année dans quatre quartiers du Havre : Bois de Bléville, Bléville, Quartier Sud et Soquence.

Les arts seront à l’honneur lors de ces journées placées sous le signe de la convivialité !

Le samedi 2 septembre, le chapiteau s’installe devant le Hangar Zéro de 15h à 19h !

Au programme :

– des spectacles et de l’impro avec Les Improbables

– de l’art plastique / graphique avec Simon Le Cieux

– un concert de Nino Got funk

– des lectures avec Les Nuits Vertes

Le Hangar Zéro profite de cette occasion pour proposer des visites du lieu, un service de petite restauration et des boissons..

2023-09-02 15:00:00 fin : 2023-09-02 19:00:00. .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The Itinerant Cultural Village is a project by the company Les Improbables. This year, the village is moving to four different districts of Le Havre: Bois de Bléville, Bléville, Quartier Sud and Soquence.

The arts will be in the spotlight during these convivial days!

On Saturday, September 2, the big top will be set up in front of Hangar Zéro from 3pm to 7pm!

On the program :

– shows and improv with Les Improbables

– graphic art with Simon Le Cieux

– a concert by Nino Got funk

– readings with Les Nuits Vertes

Hangar Zéro is taking this opportunity to offer tours of the site, as well as snacks and drinks.

La Aldea Cultural Itinerante es un proyecto de la compañía Les Improbables. Este año, el pueblo se desplaza a cuatro barrios de Le Havre: Bois de Bléville, Bléville, Quartier Sud y Soquence.

Las artes serán las protagonistas de estas jornadas de convivencia

El sábado 2 de septiembre, la carpa se instalará frente al Hangar Zéro de 15:00 a 19:00 horas

En el programa :

– espectáculos e improvisación con Les Improbables

– arte visual y gráfico con Simon Le Cieux

– concierto de Nino Got funk

– lecturas con Les Nuits Vertes

Hangar Zéro aprovecha la ocasión para ofrecer visitas guiadas del recinto, así como aperitivos y bebidas.

Das Wander-Kulturdorf ist ein Projekt der Theatergruppe Les Improbables. Das Dorf zieht in diesem Jahr durch vier Stadtteile von Le Havre: Bois de Bléville, Bléville, Quartier Sud und Soquence.

An diesen Tagen, die ganz im Zeichen der Geselligkeit stehen, werden die Künste geehrt!

Am Samstag, den 2. September, wird das Zelt von 15 bis 19 Uhr vor dem Hangar Zéro aufgestellt!

Auf dem Programm stehen:

– aufführungen und Improvisationen mit Les Improbables

– plastische/grafische Kunst mit Simon Le Cieux

– ein Konzert von Nino Got funk

– lesungen mit Les Nuits Vertes

Der Hangar Zéro nutzt diese Gelegenheit, um Führungen durch den Veranstaltungsort anzubieten und kleine Snacks und Getränke zu servieren.

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche