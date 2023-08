Exposition photo : « Nouvelle ère » 37 Quai de la Saône Le Havre, 1 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Il y a quatre ans, des ami.e.s passionné.e.s de photo, ont décidé de créer un groupe autour de cet intérêt commun. Jean Baptiste, Joëlle, Marie, Stéphane, Valérie et Yannick forment donc cette équipe de photographes, tou.te.s issu.e.s d’univers différents. L’objectif est de partager ensemble la passion de la photographie sous toutes ses formes dans la joie, la bonne humeur et souvent autour d’un verre.

Une sélection de leurs photos est exposée tout le mois de septembre sur les murs du Resto.

Le vernissage, en présence des artistes, a lieu le mercredi 6 septembre à partir de 18h30..

Vendredi 2023-09-01 fin : 2023-09-29 . .

37 Quai de la Saône Le Hangar Zéro

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Four years ago, a group of friends with a passion for photography decided to form a group around this common interest. Jean Baptiste, Joëlle, Marie, Stéphane, Valérie and Yannick form this team of photographers, all from different backgrounds. Their aim is to share their passion for photography in all its forms, in an atmosphere of joy and good humor, often over a drink.

A selection of their photos is on display throughout September on the walls of Le Resto.

The vernissage, in the presence of the artists, takes place on Wednesday September 6 from 6.30pm.

Hace cuatro años, un grupo de amigos apasionados por la fotografía decidieron formar un grupo en torno a este interés compartido. Jean Baptiste, Joëlle, Marie, Stéphane, Valérie y Yannick forman este equipo de fotógrafos, todos ellos de orígenes diferentes. Su objetivo es compartir su pasión por la fotografía en todas sus formas en un ambiente lúdico y amistoso, a menudo tomando una copa.

Una selección de sus fotos se expone durante todo el mes de septiembre en las paredes del Resto.

La inauguración, en presencia de los artistas, tendrá lugar el miércoles 6 de septiembre a partir de las 18.30 horas.

Vor vier Jahren beschlossen einige Freunde, die sich für Fotografie begeistern, eine Gruppe zu gründen, die sich auf dieses gemeinsame Interesse stützt. Jean Baptiste, Joëlle, Marie, Stéphane, Valérie und Yannick bilden diese Gruppe von Fotografen, die alle aus unterschiedlichen Bereichen stammen. Ziel ist es, gemeinsam die Leidenschaft für die Fotografie in all ihren Formen zu teilen, in fröhlicher Stimmung und oft bei einem Glas.

Eine Auswahl ihrer Fotos wird den ganzen September über an den Wänden des Resto ausgestellt.

Die Vernissage in Anwesenheit der Künstler findet am Mittwoch, den 6. September ab 18.30 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche