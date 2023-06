L’Explorateur : Un projet écologique innovant, le Hangar Zéro ! 37 Quai de la Saône Le Havre, 29 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Un projet écologique innovant, le Hangar Zéro !

L’équipe de bénévoles du Hangar Zéro vous propose un rendez-vous spécial où l’ensemble du projet vous sera présenté : les ateliers participatifs, les structures accueillies et prochainement installées, les projets, les envies, leurs besoins…

Venez les rencontrer lors de cette visite solidaire où votre droit d’entrée servira la cause du lieu et au financement de parts sociales. Un moment d’échange convivial sera proposé à la fin de la visite.

A partir de 8 ans – Durée : 1h

Tarif : 3€ (Gratuit pour les moins de 16 ans)

Réservation obligatoire.

2023-07-29 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-29 15:30:00. .

37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – An innovative ecological project, Hangar Zero!

The Hangar Zéro team of volunteers invites you to a special meeting where the whole project will be presented to you: the participative workshops, the structures hosted and soon to be installed, the projects, the desires, the needs?

Come and meet them during this visit of solidarity, where your entrance fee will be used to support the cause of the site and to finance shares in the company. At the end of the tour, you’ll be invited to take part in a convivial discussion.

Ages 8 and up – Duration: 1h

Price: ?3 (Free for children under 16)

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – Un proyecto ecológico innovador, ¡Hangar Zero!

El equipo de voluntarios de Hangar Zéro celebrará una reunión especial para presentarte todo el proyecto: los talleres participativos, las estructuras alojadas y que pronto se instalarán, los proyectos, los deseos, las necesidades..

Venga a conocerlos durante esta visita solidaria, en la que su entrada se destinará a la causa del centro y a la financiación de acciones. Al final de la visita, habrá tiempo para una charla amistosa.

A partir de 8 años – Duración: 1 hora

Precio: 3 euros (gratuito para menores de 16 años)

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Ein innovatives ökologisches Projekt, der Hangar Zero!

Das Freiwilligenteam des Hangar Zero lädt Sie zu einem besonderen Treffen ein, bei dem Ihnen das gesamte Projekt vorgestellt wird: die partizipativen Workshops, die aufgenommenen und demnächst installierten Strukturen, die Projekte, die Wünsche, ihre Bedürfnisse?

Lernen Sie sie bei diesem solidarischen Besuch kennen, bei dem Ihr Eintrittsgeld für die Sache des Ortes und die Finanzierung der Gesellschaftsanteile verwendet wird. Am Ende des Besuchs gibt es einen gemütlichen Austausch.

Ab 8 Jahren – Dauer: 1 Stunde

Preis: 3 ? (Kostenlos für Kinder unter 16 Jahren)

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche