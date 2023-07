Atelier du Hangar Zéro : Illustration de recettes 37 Quai de la Saône Le Havre, 28 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Atelier illustration de recettes avec Camille Wattel, de Studio Cutis

Camille du Studio Cutis vous propose un atelier dessin de recette de cuisine. Venez illustrer la préparation de votre spécialité culinaire de l’été et participer à l’élaboration d’un carnet de recettes commun ! Une base de matériel sera fournie mais pensez à apporter votre trousse à dessin ainsi que du papier.

A partir de 16 ans.

Durée : 2h.

Prix libre : il s’agit de donner ce qui vous semble équitable par rapport à vos capacités financières et à la qualité du moment que vous avez vécu. Pensez à prendre de la monnaie ou un chéquier pour régler directement l’activité sur place..

2023-07-28 15:00:00 fin : 2023-07-28 17:00:00. .

37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Recipe illustration workshop with Camille Wattel, from Studio Cutis

Camille from Studio Cutis offers a recipe illustration workshop. Come and illustrate the preparation of your summer culinary specialty and participate in the creation of a shared recipe book! Basic materials will be provided, but remember to bring your own drawing kit and paper.

Ages 16 and up.

Duration: 2 hours.

Free price: you can donate whatever you feel is fair in relation to your financial capacities and the quality of the moment you’ve experienced. Remember to bring change or a checkbook to pay directly on site.

Taller de ilustración de recetas con Camille Wattel, de Studio Cutis

Camille, de Studio Cutis, organiza un taller de ilustración de recetas. Ven a ilustrar la preparación de tu especialidad culinaria del verano y participa en la creación de un recetario compartido Se proporcionarán los materiales básicos, pero recuerda traer tu equipo de dibujo y papel.

A partir de 16 años.

Duración: 2 horas.

Precio libre: puedes donar lo que consideres justo en relación con tu capacidad económica y la calidad de la experiencia vivida. Recuerda llevar cambio o talonario para pagar directamente la actividad in situ.

Workshop Rezeptillustration mit Camille Wattel von Studio Cutis

Camille vom Studio Cutis bietet Ihnen einen Workshop zum Zeichnen von Kochrezepten an. Illustrieren Sie die Zubereitung Ihrer kulinarischen Sommerspezialität und beteiligen Sie sich an der Erstellung eines gemeinsamen Rezeptbuchs! Ein Grundstock an Material wird zur Verfügung gestellt, aber denken Sie daran, Ihre Zeichenmappe und Papier mitzubringen.

Ab 16 Jahren.

Dauer: 2 Stunden.

Freier Preis: Es geht darum, das zu geben, was Ihnen im Verhältnis zu Ihren finanziellen Möglichkeiten und der Qualität des Moments, den Sie erlebt haben, fair erscheint. Denken Sie daran, Kleingeld oder ein Scheckheft mitzunehmen, um die Aktivität direkt vor Ort zu bezahlen.

