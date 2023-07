Soirée SLAM – Atelier d’écriture + scène ouverte 37 Quai de la Saône Le Havre, 25 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Pour une soirée toute en poésie, émotion et rire, Le Hangar Zéro accueille une soirée slam !

De 18h30 à 20h :

Participez à l’atelier d’écriture poétique encadré par Gaël, alias Psyké D’éthnik. Dans cet atelier, vous pourrez libérer votre écriture avec les conseils de Gaël.

De 20h – 23h30 :

La scène au Hangar Zéro sera ouverte à tous.tes. Bienveillance, lâcher-prise et libération poétique sont les maîtres-mots de la soirée !

Prix libre : il s’agit de donner ce qui vous semble équitable par rapport à vos capacités financières et à la qualité du moment que vous avez vécu. Pensez à prendre de la monnaie ou un chéquier pour régler directement l’activité sur place..

Mardi 2023-07-25 18:30:00 fin : 2023-07-26 23:30:00. .

37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



For an evening of poetry, emotion and laughter, Le Hangar Zéro is hosting a slam night!

From 6.30pm to 8pm:

Join Gaël, aka Psyké D?éthnik, for a poetic writing workshop. In this workshop, you can set your writing free with Gaël’s guidance.

8pm ? 23h30 :

The stage at Hangar Zéro will be open to all. Benevolence, letting go and poetic liberation are the watchwords of the evening!

Prices are free: you can donate whatever you feel is fair in relation to your financial capacities and the quality of the moment you’ve experienced. Remember to bring change or a checkbook to pay directly for the activity on site.

Para una noche de poesía, emoción y risas, Le Hangar Zéro organiza una noche de slam

De 18:30 a 20:00 h:

Acompañe a Gaël, alias Psyké D?éthnik, en un taller de escritura poética. En este taller, podrá dar rienda suelta a su escritura con los consejos de Gaël.

De 20h a 23h30 :

El escenario del Hangar Zéro estará abierto a todos. Benevolencia, dejarse llevar y liberación poética son las consignas de la velada

Precio libre: puede donar lo que considere justo en relación con su capacidad financiera y la calidad del momento vivido. Acuérdate de llevar cambio o un talonario para pagar directamente la actividad in situ.

Für einen Abend voller Poesie, Emotionen und Lachen veranstaltet Le Hangar Zéro einen Slam-Abend!

Von 18:30 bis 20:00 Uhr:

Nehmen Sie an einem poetischen Schreibworkshop teil, der von Gaël alias Psyké D?éthnik betreut wird. In diesem Workshop können Sie unter Anleitung von Gaël Ihr Schreiben entfesseln.

Von 20 Uhr ? 23h30 :

Die Bühne im Hangar Zéro ist für alle offen. Wohlwollen, Loslassen und poetische Befreiung sind die Schlüsselbegriffe des Abends!

Freier Preis: Es geht darum, das zu geben, was Sie im Verhältnis zu Ihren finanziellen Möglichkeiten und der Qualität des Moments, den Sie erlebt haben, für angemessen halten. Denken Sie daran, Kleingeld oder ein Scheckheft mitzunehmen, um die Aktivität direkt vor Ort zu bezahlen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche