Visite du Hangar Zéro : Aquaponie 37 Quai de la Saône Le Havre, 20 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Aquaponie – visite, dégustation et bombe de graines avec Arnaud Pigeon de Symbi0se et Charlotte Begon de l’association LH0.

Une après-midi autour des plantes est organisée par Arnaud et Charlotte avec une visite adaptée aux enfants de la ferme urbaine du Hangar Zéro, un blind test gustatif, des dégustations, des plantations et préparation de bombes de graines.

A partir de 6 ans.

Durée : 2h.

Prix libre : il s’agit de donner ce qui vous semble équitable par rapport à vos capacités financières et à la qualité du moment que vous avez vécu. Pensez à prendre de la monnaie ou un chéquier pour régler directement l’activité sur place..

2023-07-20 15:00:00 fin : 2023-07-20 17:00:00. .

37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Aquaponics – visit, tasting and seed bomb with Arnaud Pigeon from Symbi0se and Charlotte Begon from the LH0 association.

Arnaud and Charlotte organize an afternoon of plant-based activities, including a child-friendly tour of Hangar Zéro’s urban farm, a taste blind test, tastings, planting and seed bomb preparation.

Ages 6 and up.

Duration: 2 hours.

Free price: you can donate whatever you feel is fair in relation to your financial capacities and the quality of the moment you’ve experienced. Remember to bring change or a checkbook to pay directly on site.

Acuaponía – visita, degustación y bomba de semillas con Arnaud Pigeon de Symbi0se y Charlotte Begon de la asociación LH0.

Arnaud y Charlotte organizan una tarde dedicada a las plantas, con una visita para niños a la granja urbana Hangar Zéro, una prueba de sabor a ciegas, degustaciones, siembra y preparación de bombas de semillas.

A partir de 6 años.

Duración: 2 horas.

Precio libre: puedes donar lo que consideres justo en relación con tu capacidad económica y la calidad de la experiencia vivida. Recuerda llevar algo de cambio o un talonario para pagar la actividad in situ.

Aquaponie – Besuch, Verkostung und Samenbombe mit Arnaud Pigeon von Symbi0se und Charlotte Begon vom Verein LH0.

Arnaud und Charlotte organisieren einen Nachmittag rund um Pflanzen mit einem kinderfreundlichen Besuch der städtischen Farm im Hangar Zero, einem Blindtest, Verkostungen, Pflanzungen und der Zubereitung von Samenbomben.

Ab 6 Jahren.

Dauer: 2 Stunden.

Freier Preis: Es geht darum, das zu geben, was Sie im Verhältnis zu Ihren finanziellen Möglichkeiten und der Qualität des erlebten Moments für angemessen halten. Denken Sie daran, etwas Kleingeld oder ein Scheckbuch mitzunehmen, um die Aktivität direkt vor Ort zu bezahlen.

