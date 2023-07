Atelier du Hangar Zéro : Auto-massage 37 Quai de la Saône Le Havre, 15 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se faire du bien, Huguette Pornin propose un atelier d’exercices d’auto-massage et de relaxation pour les enfants à partir de 8 ans. En tant que réflexologue, Huguette s’appuie sur la médecine traditionnelle chinoise.

A partir de 8 ans.

Durée : 2h.

Prix libre : il s’agit de donner ce qui vous semble équitable par rapport à vos capacités financières et à la qualité du moment que vous avez vécu. Pensez à prendre de la monnaie ou un chéquier pour régler directement l’activité sur place..

2023-07-15 15:00:00 fin : 2023-07-15 17:00:00. .

37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Huguette Pornin offers a workshop of self-massage and relaxation exercises for children aged 8 and over. As a reflexologist, Huguette draws on traditional Chinese medicine.

Ages 8 and up.

Duration: 2 hours.

Free price: you can donate whatever you feel is fair in relation to your financial capacities and the quality of the moment you have experienced. Remember to bring change or a checkbook to pay directly for the activity on site.

Huguette Pornin ofrece un taller de automasaje y ejercicios de relajación para niños a partir de 8 años. Como reflexóloga, Huguette se basa en la medicina tradicional china.

Para niños a partir de 8 años.

Duración: 2 horas.

Precio libre: sólo tiene que dar lo que considere justo en relación con sus capacidades económicas y la calidad del momento vivido. No olvide llevar cambio o talonario para pagar la actividad in situ.

Da es kein Alter gibt, um sich etwas Gutes zu tun, bietet Huguette Pornin einen Workshop mit Selbstmassage- und Entspannungsübungen für Kinder ab 8 Jahren an. Als Reflexologin stützt sich Huguette auf die traditionelle chinesische Medizin.

Ab 8 Jahren.

Dauer: 2 Stunden.

Freier Preis: Es geht darum, das zu geben, was Sie im Hinblick auf Ihre finanziellen Möglichkeiten und die Qualität des erlebten Moments für angemessen halten. Denken Sie daran, Kleingeld oder ein Scheckheft mitzunehmen, um die Aktivität direkt vor Ort zu bezahlen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche