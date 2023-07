Concert : Les Synapses + DJ set 37 Quai de la Saône Le Havre, 13 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Les Synapses + DJ set (fuzz/psyché)

Groupe de fuzz/psyché originaire du Havre, Les Synapses voient le jour dans les années 90 (ex Inner Space). Saut dans les années 1960 assurée grâce à leur musique envoûtante et groovy ! La soirée continue avec des DJ sets pour rester dans l’ambiance entraînante et hypnotique !

A partir de 18h30.

Sans réservation.

Entrée libre..

2023-07-13 18:30:00 fin : 2023-07-13 . .

37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Les Synapses + DJ set (fuzz/psych)

A fuzz/psyche band from Le Havre, Les Synapses was born in the 90s (ex Inner Space). Les Synapses’ bewitching, groovy music will take you back to the 1960s! The evening continues with DJ sets to keep you in the hypnotic mood!

From 6.30pm.

No reservation required.

Free admission.

Les Synapses + DJ set (fuzz/psych)

Les Synapses, grupo fuzz/psych de Le Havre, se formó en los años 90 (antes Inner Space). Les Synapses le transportarán a los años 60 con su música hechizante y groovy La velada continuará con sesiones de DJ para mantener el ambiente hipnótico

A partir de las 18.30 h.

No es necesario reservar.

Entrada gratuita.

Les Synapses + DJ-Set (Fuzz/Psychedelic)

Die aus Le Havre stammende Fuzz-/Psychedelic-Band Les Synapses wurde in den 90er Jahren gegründet (ex Inner Space). Dank ihrer fesselnden und groovigen Musik ist ein Sprung in die 1960er Jahre garantiert! Der Abend geht mit DJ-Sets weiter, um in der mitreißenden und hypnotischen Stimmung zu bleiben!

Ab 18.30 Uhr.

Ohne Reservierung.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche