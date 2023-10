LA COMMUNICATION ANIMALE 37 quai Bérigny Fécamp, 21 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Vous ne connaissez encore la communication animale ?

Vous vous posez des questions concernant votre boule de poils ?

Est-il heureux ?

A t-il mal quelque part ?

Pourquoi a t’il un comportement différent en ce moment ?

Venez rencontrer Camille pour obtenir des réponses à vos questions !.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

37 quai Bérigny Comme chat et chien

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Are you new to animal communication?

Do you have questions about your fur ball?

? Is he happy?

? Does it hurt anywhere?

? Why is his behavior different at the moment?

Come and meet Camille to get answers to your questions!

¿Es usted nuevo en la comunicación con los animales?

¿Tienes preguntas sobre tu peludo?

? ¿Es feliz?

? ¿Le duele alguna parte?

? ¿Por qué su comportamiento es diferente en este momento?

¡Ven a conocer a Camille para obtener respuestas a tus preguntas!

Sie haben noch nie etwas von Tierkommunikation gehört?

Haben Sie Fragen zu Ihrem Fellknäuel?

? Ist er glücklich?

? Hat er irgendwo Schmerzen?

? Warum verhält es sich im Moment anders?

Treffen Sie sich mit Camille, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten!

