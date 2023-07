Soirée DISCO 37 grande rue Vallière Catégories d’Évènement: Creuse

Vallière Soirée DISCO 37 grande rue Vallière, 15 juillet 2023, Vallière. Vallière,Creuse Soirée Disco – Moules frites

Pour dîner, réservations obligatoires : 09 84 01 33 00.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

37 grande rue Le Métier

Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Disco evening – Moules frites

For dinner, reservations required: 09 84 01 33 00 Noche de discoteca – Mejillones con patatas fritas

Para cenar, es necesario reservar: 09 84 01 33 00 Discoabend – Muscheln mit Pommes frites

Für das Abendessen sind Reservierungen erforderlich: 09 84 01 33 00 Mise à jour le 2023-07-10 par OT Aubusson-Felletin Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Vallière Autres Lieu 37 grande rue Adresse 37 grande rue Le Métier Ville Vallière Departement Creuse Lieu Ville 37 grande rue Vallière

37 grande rue Vallière Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valliere/