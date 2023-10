Echec 37 Grande Rue Guéret, 24 octobre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Echecs avec Paul.

Tous publics dès 8 ans.

Sur inscription..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:00:00. EUR.

37 Grande Rue

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Chess with Paul.

All ages 8 and up.

Registration required.

Ajedrez con Paul.

A partir de 8 años.

Inscripción obligatoria.

Schach mit Paul.

Alle Altersgruppen ab 8 Jahren.

Nach Anmeldung.

