La Gardienne, une femme à l’Amer, Compagnie SUMAK 37 Boulevard de la Mer Saint-Cast Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast La Gardienne, une femme à l’Amer, Compagnie SUMAK 37 Boulevard de la Mer, 21 mai 2023, Saint-Cast. La Gardienne, une femme à l’Amer, Compagnie SUMAK Dimanche 21 mai, 15h30 37 Boulevard de la Mer Gratuit Occupée à ses tâches quotidiennes, Soazig, gardienne de phare, va rejouer le film de sa vie à la verticale, dérouler son histoire, touchante et drôle, à travers son métier, ses enfants, son mari disparu, son phare…

Nous la suivrons jusqu’ à l’ heure de sa retraite, en 1991 … Retrouvez l’intégralité du programme : https://villedesaintcastleguildo.fr/ 37 Boulevard de la Mer 37 boulevard de la mer, 22380 saint-cast le guildo Saint-Cast 22380 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://villedesaintcastleguildo.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T15:30:00+02:00 – 2023-05-21T17:00:00+02:00

2023-05-21T15:30:00+02:00 – 2023-05-21T17:00:00+02:00 spectacle gratuit Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Cast Autres Lieu 37 Boulevard de la Mer Adresse 37 boulevard de la mer, 22380 saint-cast le guildo Ville Saint-Cast Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville 37 Boulevard de la Mer Saint-Cast

37 Boulevard de la Mer Saint-Cast Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cast/

La Gardienne, une femme à l’Amer, Compagnie SUMAK 37 Boulevard de la Mer 2023-05-21 was last modified: by La Gardienne, une femme à l’Amer, Compagnie SUMAK 37 Boulevard de la Mer 37 Boulevard de la Mer 21 mai 2023 37 Boulevard de la Mer Saint-Cast saint-cast

Saint-Cast Côtes-d'Armor