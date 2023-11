Lise Martin 37 Boulevard Boyer, 13003 Marseille, 12 novembre 2023, Marseille.

Lise Martin Dimanche 12 novembre, 18h00 37 Boulevard Boyer, 13003 A partir de 12€ sur réservation

La voix de Lise Martin semble avoir traversé le temps, et vient, avec puissance et douceur, faire vibrer les cordes sensibles. Les chansons qu’elle écrit et composent naissent là où la chanson à texte rencontre la musique folk, et de ce mariage nait un style musical à la fois original et familier où l’on devine tour à tour les influences de Barbara, Joan Baez ou Léonard Cohen.

« Folk, poétique, sensible et profonde… Du charme, du talent, une voix merveilleuse à découvrir » (La Dépêche, 31/05/2023)

Réservation nécessaire : petiteannatole@gmail.com/06 62 34 13 31

Entrée 12 euros minimum (pour les artistes)

