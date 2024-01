On ne paie pas ! On ne paie pas ! 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence, samedi 27 janvier 2024.

Dans cette véritable farce militante, le comique des situations vous fera-t-il oublier la sombre réalité à laquelle les personnages sont confrontés ?

Tout à son enthousiasme pour protéger ses droits et tout en s’accommodant des convictions de son mari, Antonia nous embarque dans une succession de moments hilarants et de quiproquos réjouissants !



Les scènes s’enchaînent avec jubilation, sur fond de délocalisation d’usines, de maternité simulée, d’affrontement avec les forces de l’ordre et de supermarché dévalisé pour combattre la hausse des prix. Dario Fo déploie une fresque burlesque et satirique sur notre société de consommation et l’asservissement des classes laborieuses.



Le texte écrit en 1974 et revu en 2008 reste aujourd'hui d'une actualité déconcertante.

