Cirque : Bakéké 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 24 mars 2024, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Fabrizio Rosselli

Spectacle organisé dans le cadre du festival Le Bazar des Mômes.

Coiffé d’un chapeau de paille et vêtu d’une longue blouse noire, monsieur Bakéké s’obstine avec des seaux en plastique dans des jeux de construction et d’équilibre.

Déterminé mais terriblement maladroit, le clown jongleur multiplie les constructions géométriques et les gags.

Doux rêveur, il empile, aligne, explore les lignes et les formes comme à la recherche de la figure parfaite.

Des péripéties burlesques, des colonnes et des pyramides aux architectures élaborées qu’il détruit aussi sec, avant de relever un nouveau défi.

Durée: 50 mn

Dès 6 ans

Tarif : 10€ tarif plein / 6€ tarif réduit.

2024-03-24

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Show organized as part of the Le Bazar des Mômes festival.

Wearing a straw hat and a long black smock, Monsieur Bakéké persists with plastic buckets in a game of construction and balance.

Determined but terribly clumsy, the juggling clown multiplies his geometric constructions and gags.

A gentle dreamer, he stacks, aligns and explores lines and shapes in search of the perfect figure.

His burlesque adventures take him from columns and pyramids to elaborate architectures, which he then destroys before taking up a new challenge.

Running time: 50 min

Ages 6 and up

Price: 10? full price / 6? reduced price

Espectáculo organizado en el marco del festival Le Bazar des Mômes.

Ataviado con un sombrero de paja y una larga bata negra, el Sr. Bakéké se obstina con cubos de plástico en juegos de construcción y equilibrio.

Decidido pero terriblemente torpe, el payaso malabarista está lleno de construcciones geométricas y gags.

Gentil soñador, apila, alinea y explora líneas y formas en busca de la figura perfecta.

Sus aventuras burlescas le llevan desde columnas y pirámides hasta elaboradas estructuras arquitectónicas, que destruye antes de emprender un nuevo reto.

Duración: 50 minutos

A partir de 6 años

Precio: 10? precio completo / 6? precio reducido

Die Aufführung findet im Rahmen des Festivals Le Bazar des Mômes statt.

Mit einem Strohhut auf dem Kopf und einem langen schwarzen Kittel bekleidet, versucht Monsieur Bakéké, mit Plastikeimern Bau- und Gleichgewichtsspiele zu machen.

Der entschlossene, aber schrecklich ungeschickte Jonglierclown vervielfacht seine geometrischen Konstruktionen und Gags.

Er ist ein sanfter Träumer, der stapelt, aneinanderreiht, Linien und Formen erforscht, als wäre er auf der Suche nach der perfekten Figur.

Burleske Abenteuer, Säulen und Pyramiden mit ausgeklügelten Architekturen, die er so schnell wie möglich wieder zerstört, bevor er sich einer neuen Herausforderung stellt.

Dauer: 50 Min

Ab 6 Jahren

Eintrittspreis: 10 € Vollpreis / 6 € Ermäßigt

