Théâtre : La POLKa 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 22 mars 2024

Marcheprime,Gironde

Spectacle organisé dans le cadre du festival le Bazar des mômes #7.

Peut-on dialoguer avec les morts ? Une bande d’enfants joyeux y croit dur comme fer. Et ça fait bien flipper les parents… Anna Nozière ouvre une brèche drôle et insolente sur l’au-delà.

C’est l’histoire de Mustafa, qui a perdu son papa, et de Pamela qui a aussi perdu son chien. Quand leur copine Françou leur explique qu’elle va « de l’autre côté » tous les mercredis, et qu’ils pourront sûrement y retrouver père, chien et autres disparus, autant dire qu’ils sont tentés. Dès lors, les allers-retours avec l’autre monde enflamment la cour de récré et deviennent « le » sujet de conversation.

Une incroyable aventure commence… ! De quoi affoler les parents, et déboussoler les enseignants !

En co-réalisation avec l’OARA et l’IDDAC

Durée: 1h00

Dès 9 ans

Tarif : 10€ tarif plein/ 6€ tarif réduit.

2024-03-22

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Show organized as part of the Bazar des mômes #7 festival.

Can you talk to the dead? A gang of cheerful kids believe so. And that freaks their parents out? Anna Nozière opens a funny, cheeky breach into the afterlife.

This is the story of Mustafa, who has lost his dad, and Pamela, who has also lost her dog. When their friend Françou tells them that she goes « to the other side » every Wednesday, and that they’ll surely be able to find their father, their dog and others who have disappeared, they’re tempted. From then on, the playground is abuzz with talk of otherworldly comings and goings.

An incredible adventure begins! It’s enough to panic parents and confuse teachers!

Co-produced with OARA and IDDAC

Running time: 1h00

Ages 9 and up

Price: 10? full price/ 6? reduced price

Espectáculo organizado en el marco del festival Bazar des mômes #7.

¿Es posible hablar con los muertos? Una pandilla de alegres niños cree que sí. ¿Y eso asusta a sus padres? Anna Nozière abre una divertida y descarada grieta sobre el más allá.

Es la historia de Mustafa, que ha perdido a su padre, y de Pamela, que también ha perdido a su perro. Cuando su amiga Françou les dice que va al « otro lado » todos los miércoles, y que seguramente podrán encontrar a su padre, a su perro y a otros desaparecidos, se sienten tentados. A partir de ese momento, en el patio de recreo se habla mucho de viajes al otro mundo y ellos se convierten en la comidilla del pueblo.

Comienza una aventura increíble Es suficiente para que los padres entren en pánico y los profesores se queden perplejos

Coproducido con OARA e IDDAC

Duración: 1 hora

A partir de 9 años

Precio: 10? precio completo/ 6? precio reducido

Diese Aufführung wird im Rahmen des Festivals le Bazar des mômes #7 organisiert.

Kann man mit den Toten sprechen? Eine Gruppe fröhlicher Kinder glaubt fest daran. Und das bringt die Eltern zum Ausflippen? Anna Nozière öffnet eine lustige und freche Bresche für das Jenseits.

Es ist die Geschichte von Mustafa, der seinen Vater verloren hat, und von Pamela, die auch ihren Hund verloren hat. Als ihre Freundin Françou ihnen erklärt, dass sie jeden Mittwoch « auf die andere Seite » geht und dass sie dort sicher ihren Vater, ihren Hund und andere Vermisste finden können, ist die Versuchung groß. Seitdem ist das Hin- und Herreisen in die andere Welt das Gesprächsthema auf dem Schulhof.

Ein unglaubliches Abenteuer beginnt…! Das wird Eltern in Panik versetzen und Lehrer verwirren!

In Co-Regie mit dem OARA und dem IDDAC

Dauer: 1h00

Ab 9 Jahren

Preis: 10 € Vollpreis / 6 € Ermäßigt

