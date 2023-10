Théâtre : Charlie à la recherche de Charlie 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 15 mars 2024, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

SPECTACLE ORGANISÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL LE BAZAR DES MÔMES #7.

Ici, notre héroïne parcourt la Savante avec le projet de rejoindre les Chevoux Souvages. Charlie rencontre un Koatiti qui lui dit de ne surtout pas dire qu’elle s’appelle Charlie. En mission avec le troupeau de Chevoux Souvages, elle quitte la Savante pour se retrouver en terre de Patalogie et rencontre de nouvelles créatures plus incroyables les unes que les autres.

En co-réalisation avec l’OARA et l’IDDAC.

Durée: 55 mn

Dès 6 ans

Tarif: 10€ tarif plein/ 6€ tarif réduit.

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . EUR.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



PART OF FESTIVAL LE BAZAR DES MÔMES #7.

Here, our heroine travels the Savante with plans to join the Chevoux Souvages. Charlie meets a Koatiti who tells her not to say her name is Charlie. On a mission with the herd of Chevoux Souvages, she leaves the Savante to find herself in the land of Patalogie, meeting new creatures, each more incredible than the last.

Co-produced with OARA and IDDAC.

Running time: 55 min

Ages 6 and up

Price: 10? full price/ 6? reduced price

PARTE DEL FESTIVAL LE BAZAR DES MÔMES #7.

Aquí, nuestra heroína viaja por la Savante con el plan de unirse a los Chevoux Souvages. Charlie se encuentra con un Koatiti que le dice que no diga que se llama Charlie. En una misión con la manada de Chevoux Souvages, abandona la Savante para encontrarse en la tierra de Patalogy, conociendo nuevas criaturas, cada una más increíble que la anterior.

Coproducción con OARA e IDDAC.

Duración: 55 minutos

A partir de 6 años

Precio: 10? precio completo/ 6? precio reducido

AUFFÜHRUNG IM RAHMEN DES FESTIVALS LE BAZAR DES MÔMES #7.

Hier durchstreift unsere Heldin die Savante mit dem Plan, sich den Chevoux Souvages anzuschließen. Charlie trifft einen Koatiti, der ihr sagt, sie solle auf keinen Fall sagen, dass ihr Name Charlie ist. Auf ihrer Mission mit der Herde der Chevoux Souvages verlässt sie die Savante und findet sich im Land der Patalogie wieder, wo sie auf neue Kreaturen trifft, von denen eine unglaublicher als die andere ist.

In Co-Regie mit dem OARA und dem IDDAC.

Dauer: 55 min

Ab 6 Jahren

Preis: 10? Vollpreis/ 6? ermäßigt

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Coeur Bassin