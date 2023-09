Concert : Star of Gospel 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 9 février 2024, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Concert

Bridget Bazile et Vincent Balse

Chanter, danser et taper dans les mains ! Lors de ce concert exceptionnel Bridget Bazile vous propose un programme de spirituals, de gospel traditionnel et de morceaux plus

contemporains remplis de bonne humeur. Oh Happy Day, Amazing Grace, Rejoice et Oh When the Saints ! Tout droit venue de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, Bridget Bazile est l’une des icônes actuelles du chant gospel international. Son énergie, sa générosité, et sa voix exceptionnelle permettent de faire vivre ce patrimoine musical riche et profond dans un sty

À partir de 19h30, sur réservation vente de boissons et tapas.

Inscription obligatoire.

Venez faire vibrer vos papilles en musique et réservez dès maintenant votre assiette de tapas (6€ l’assiette) : https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-caravelle

Durée: 1h20- Tout public – Tarif B 15€ / 12€ / 10 €.

2024-02-09 fin : 2024-02-09 . EUR.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert

Bridget Bazile and Vincent Balse

Sing, dance and clap your hands! In this exceptional concert, Bridget Bazile offers you a program of spirituals, traditional gospel and more

contemporary tunes. Oh Happy Day, Amazing Grace, Rejoice and Oh When the Saints! Straight from New Orleans in the USA, Bridget Bazile is one of today?s icons of international gospel singing. Her energy, generosity and exceptional voice bring this rich and profound musical heritage to life in a sty

From 7.30pm, drinks and tapas available on reservation.

Registration required.

Treat your taste buds to a musical treat and reserve your tapas plate now (6? per plate): https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-caravelle

Duration: 1h20 – All audiences – Price B 15? / 12? / 10 ?

Concierto

Bridget Bazile y Vincent Balse

¡Canta, baila y aplaude! En este concierto excepcional, Bridget Bazile te trae un programa de espirituales, gospel tradicional

y melodías contemporáneas. ¡Oh Happy Day, Amazing Grace, Rejoice y Oh When the Saints! Directamente desde Nueva Orleans (Estados Unidos), Bridget Bazile es uno de los iconos del canto gospel internacional actual. Con su energía, su generosidad y su voz excepcional, da vida a este rico y profundo patrimonio musical en un marco único

A partir de las 19.30 horas, bebidas y tapas disponibles previa reserva.

Inscripción obligatoria.

Venga a deleitarse con la música y reserve ya su plato de tapas (6? por plato): https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-caravelle

Duración: 1h20 – Todos los públicos – Precio B 15? / 12? / 10 ?

Konzert

Bridget Bazile und Vincent Balse

Singen, tanzen und klatschen Sie mit! Bei diesem außergewöhnlichen Konzert präsentiert Ihnen Bridget Bazile ein Programm aus Spirituals, traditionellem Gospel und mehr

zeitgenössischen Stücken voller guter Laune. Oh Happy Day, Amazing Grace, Rejoice und Oh When the Saints! Bridget Bazile kommt direkt aus New Orleans in den USA und ist eine der aktuellen Ikonen des internationalen Gospelgesangs. Ihre Energie, ihre Großzügigkeit und ihre außergewöhnliche Stimme ermöglichen es ihr, dieses reiche und tiefgründige musikalische Erbe in einem Stil weiterleben zu lassen

Ab 19:30 Uhr, auf Reservierung Verkauf von Getränken und Tapas.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Lassen Sie Ihren Gaumen mit Musik verwöhnen und reservieren Sie jetzt Ihren Tapas-Teller (6? pro Teller): https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-caravelle

Dauer: 1h20- Für alle Altersgruppen – Tarif B 15? / 12? / 10?

