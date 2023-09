Spectacle de danse : La serpillère de Monsieur Mutt 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 24 janvier 2024, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

La serpillère de Monsieur Mutt

Danse

MA Compagnie

Marc Lacourt bricole des histoires à vue et transforme, dans un numéro burlesque et malin, le plus trivial des objets en oeuvre d’art !

Un homme court après une serpillère, à moins que ce ne soit l’inverse ! Magie ? Non, facétie ! Le danseur et chorégraphe n’a pas son pareil pour inventer des danses capables de parler de l’art sans jamais se prendre au sérieux. Et si ce bout de chiffon ménager devenait une oeuvre admirée ? Et si finalement, tout ne dépendait que de notre regard ?

Durée: 35 mn

Dès 3 ans

Tarif D : B tarif unique 7 €.

2024-01-24

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mister Mutt’s mop

Dance

MA Compagnie

Marc Lacourt tinkers with stories on sight, transforming the most trivial of objects into a work of art in a burlesque and clever number!

A man chases a mop, or maybe it’s the other way around! Magic? No, facetiousness! The dancer and choreographer has no equal when it comes to inventing dances that talk about art without ever taking himself too seriously. What if a piece of household rag were to become an admired work of art? And what if, in the end, it all depended on how we looked at it?

Running time: 35 min

Ages 3 and up

Rate D : B single price 7 ?

La fregona del Sr. Mutt

Danza

MA Compagnie

Marc Lacourt juega con las historias a la vista, transformando el más trivial de los objetos en una obra de arte en un número burlesco e ingenioso

Un hombre persigue una fregona, ¡o tal vez sea al revés! ¿Es magia? No, ¡cara! El bailarín y coreógrafo no tiene igual cuando se trata de inventar bailes que hablan de arte sin tomarse nunca demasiado en serio a sí mismo. ¿Y si este pedazo de trapo doméstico se convirtiera en una obra de arte admirada? ¿Y si, al final, todo dependiera de cómo lo miráramos?

Duración: 35 minutos

A partir de 3 años

Clasificación D: B clasificación única 7?

Der Mopp von Herrn Mutt

Tanz

MA Compagnie

Marc Lacourt bastelt Geschichten auf Sicht und verwandelt in einer burlesken und cleveren Nummer den trivialsten Gegenstand in ein Kunstwerk!

Ein Mann rennt einem Mopp hinterher, es sei denn, es ist umgekehrt! Zauberei? Nein, Schabernack! Der Tänzer und Choreograf ist unübertroffen, wenn es darum geht, Tänze zu erfinden, die über Kunst sprechen, ohne sich selbst jemals ernst zu nehmen. Was wäre, wenn aus einem Stück Haushaltstuch ein bewundertes Kunstwerk würde? Und wenn am Ende alles nur von unserem Blick abhängt?

Dauer: 35 Min

Ab 3 Jahren

Tarif D: B Einheitstarif 7 ?

