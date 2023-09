Théâtre : L’enfumeur 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 12 janvier 2024, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

L’enfumeur

Théâtre, de Luc Apers

L’Enfumeur est un spectacle mêlant théâtre et magie, teinté d’humour qui ne cessera de vous surprendre !

Des jeux, des paris, des arnaques : L’Enfumeur est un expert dans le domaine. Malhonnête, il l’était, mais toujours de façon élégante se servant uniquement des astuces psychologiques et de sa dextérité pour tromper son monde. Aujourd’hui, il ne triche plus : il donne des conférences pour dévoiler comment il détourne votre attention, embrume votre esprit et déconstruit vos certitudes. Mais méfiez-vous : cette conférence, ne serait-elle pas une autre de ses arnaques ?

Durée: 1h10

Dès 8 ans

Tarif B : B tarif plein 15€/ tarif réduit 12€/ tarif -12ans 10€.

2024-01-12 fin : 2024-01-12 . EUR.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Smoker

Theater, by Luc Apers

L?Enfumeur is a show combining theater and magic, tinged with humor that will never cease to amaze you!

Games, bets, scams: L’Enfumeur is an expert in the field. Dishonest he was, but always elegantly, using only psychological tricks and dexterity to fool his audience. Today, he no longer cheats: he gives lectures revealing how he diverts your attention, fogs your mind and deconstructs your certainties. But beware: isn’t this lecture just another one of his scams?

Running time: 1h10

Ages 8 and up

Rate B : B full price 15? / reduced price 12? / under 12s 10?

El fumador

Teatro, por Luc Apers

L’Enfumeur es un espectáculo que combina teatro y magia, teñido de un humor que no dejará de sorprenderle

Juegos, apuestas, estafas: L’Enfumeur es un experto en la materia. Antes era deshonesto, pero siempre de forma elegante, utilizando únicamente trucos psicológicos y destreza para engañar a su público. Hoy ya no engaña: da conferencias para revelar cómo desvía tu atención, empaña tu mente y deconstruye tus certezas. Pero cuidado: ¿podría ser esta conferencia otra de sus estafas?

Duración: 1 hora 10 minutos

A partir de 8 años

Tarifa B: B tarifa completa 15? / con descuento 12? / menores de 12 años 10?

Der Räuchermann

Theater, von Luc Apers

L’Enfumeur ist ein Schauspiel, das Theater und Magie miteinander verbindet, mit Humor gespickt ist und Sie immer wieder überraschen wird!

Spiele, Wetten, Betrügereien: Der Enfumeur ist ein Experte auf diesem Gebiet. Er war unehrlich, aber immer auf elegante Weise, indem er nur psychologische Tricks und Geschicklichkeit benutzte, um seine Mitmenschen zu täuschen. Heute betrügt er nicht mehr: Er hält Vorträge darüber, wie er Ihre Aufmerksamkeit ablenkt, Ihren Geist vernebelt und Ihre Gewissheiten zerlegt. Aber seien Sie auf der Hut: Ist dieser Vortrag nicht ein weiterer seiner Betrügereien?

Dauer: 1h10

Ab 8 Jahren

Tarif B : B Voller Tarif 15 / Ermäßigter Tarif 12 / Tarif für Kinder unter 12 Jahren 10

