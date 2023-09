Spectacle : Gérémy Crédeville- Enfin 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 24 novembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Gérémy Crédeville- Enfin

En accord avec la Compagnie du Café-Théâtre

Et si réussir c’était échouer ?

Dans un style absurde, Gérémy Crédeville va ENFIN nous dire la vérité sur qui il est. Pendant des années, il s’est caché derrière un personnage avec son spectacle « Parfait et Modeste ». Aujourd’hui, il assume les échecs, les ratés et les presques. Il démarre dans la vie avec une faute d’orthographe dans son prénom, il rate un casting dans lequel il devait jouer son propre rôle, il tombe dans chaque épreuve de Fort Boyard, il tient 7 secondes sur le parcours de Ninja Warrior, il a 4 tatouages dont 3 moches…

Bref, derrière sa « réussite » se cachent beaucoup, beaucoup de casseroles.

Durée: 1h10

Dès 12 ans

Tarif A : plein 25€/ tarif réduit 20€/ tarif -12 ans 15€.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gérémy Crédeville- Finally

In agreement with Compagnie du Café-Théâtre

What if success meant failure?

In absurdist style, Gérémy Crédeville will FINALLY tell us the truth about who he is. For years, he hid behind a character with his show « Parfait et Modeste ». Today, he’s taking on the failures, the misses and the near misses. He started life with a spelling mistake in his first name, he missed a casting in which he was supposed to play himself, he fell in every round of Fort Boyard, he lasted 7 seconds on the Ninja Warrior course, he has 4 tattoos, 3 of which are ugly…

In short, behind his « success » lie many, many potholes.

Running time: 1h10

Ages 12 and up

Rate A: full 25 / reduced 20 / under 12 15?

Gérémy Crédeville- Por fin

De acuerdo con la Compagnie du Café-Théâtre

¿Y si tener éxito significara fracasar?

En un estilo absurdo, Gérémy Crédeville nos contará POR FIN la verdad sobre quién es. Durante años, se escondió detrás de un personaje con su espectáculo « Parfait et Modeste ». Hoy acepta los fracasos, los fallos y los casi fallos. Empezó su vida con un error ortográfico en su nombre de pila, se perdió un casting en el que debía interpretarse a sí mismo, se cayó en todas las rondas de Fort Boyard, duró 7 segundos en el recorrido de Ninja Warrior, tiene 4 tatuajes, 3 de ellos feos…

En resumen, detrás de su « éxito » se esconden muchos, muchos trapos sucios.

Duración: 1 hora 10 minutos

A partir de 12 años

Tarifa: completa 25€ / con descuento 20€ / menores de 12 años 15?

Gérémy Crédeville- Endlich

In Absprache mit der Compagnie du Café-Théâtre

Was, wenn Erfolg Scheitern bedeutet?

In einem absurden Stil wird Gérémy Crédeville uns ENDLICH die Wahrheit darüber erzählen, wer er ist. Jahrelang hat er sich mit seiner Show « Parfait et Modeste » hinter einer Figur versteckt. Heute steht er zu seinen Misserfolgen, Fehlschlägen und Beinahe-Fällen. Er startet mit einem Rechtschreibfehler in seinem Vornamen ins Leben, er verpasst ein Casting, in dem er sich selbst spielen sollte, er fällt in jeder Prüfung von Fort Boyard, er hält 7 Sekunden auf dem Parcours von Ninja Warrior durch, er hat 4 Tattoos, von denen 3 hässlich sind…

Kurz gesagt, hinter seinem « Erfolg » verbergen sich viele, viele Töpfe.

Dauer: 1h10

Ab 12 Jahren

Tarif A: Voller Tarif 25 / Ermäßigter Tarif 20 / Tarif für Kinder unter 12 Jahren 15

