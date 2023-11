Atelier de Danse avec la Compagnie Bilaka 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 22 novembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Découverte de l’esthétique et de l’univers de la Cie Bilaka.

Bilaka est un collectif d’artistes implanté à Bayonne, qui œuvre à l’activation contemporaine des danses et des musiques traditionnelles du Pays Basque. Quel que soit votre niveau, venez découvrir leur esthétique lors d’un atelier initiatique et plongez dans la tradition contemporaine de leur danse exaltante et percutante.

Dès 6 ans – Gratuit et tous niveaux.

Inscription obligatoire.

Réservation : www.la-caravelle-marcheprime.fr ou 05 57 71 16 35.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the aesthetics and universe of Cie Bilaka.

Bilaka is a collective of artists based in Bayonne, working on the contemporary activation of traditional Basque dance and music. Whatever your level, come and discover their aesthetic during an introductory workshop, and immerse yourself in the contemporary tradition of their exhilarating, powerful dance.

From age 6 – Free, all levels.

Registration required.

Booking : www.la-caravelle-marcheprime.fr or 05 57 71 16 35

Descubra la estética y el universo de la Cie Bilaka.

Bilaka es un colectivo de artistas afincado en Bayona que trabaja en la activación contemporánea de las danzas y músicas tradicionales del País Vasco. Sea cual sea tu nivel, ven a descubrir su estética durante un taller de iniciación y sumérgete en la tradición contemporánea de su danza estimulante y poderosa.

A partir de 6 años – Gratuito, todos los niveles.

Inscripción obligatoria.

Reservas: www.la-caravelle-marcheprime.fr o 05 57 71 16 35

Entdecken Sie die Ästhetik und das Universum der Cie Bilaka.

Bilaka ist ein Künstlerkollektiv aus Bayonne, das sich für die zeitgenössische Aktivierung traditioneller Tänze und Musik aus dem Baskenland einsetzt. Unabhängig von Ihrem Niveau können Sie in einem Einführungsworkshop ihre Ästhetik entdecken und in die zeitgenössische Tradition ihres aufregenden und durchschlagenden Tanzes eintauchen.

Ab 6 Jahren – Kostenlos und alle Niveaus.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Reservierung: www.la-caravelle-marcheprime.fr oder 05 57 71 16 35

