Au fond des mers 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 17 novembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Au fond des mers

Jeune public

Collectif 23H50

Au début il y a eu l’eau, la mer, puis petit à petit : la vie. Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les eaux profondes. Dans cette plongée, elles font la rencontre d’une drôle de créature qui n’a pas de forme définie, qui va se transformer, se métamorphoser et prendre différentes apparences, grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à sortir de sa coquille.

Au Fond des Mers établit un parallèle entre le monde aquatique et le monde intra-utérin, en théâtre d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, mouvements et chorégraphie en langue des signes.

Durée: 30mn

De 6 mois à 4 ans

Tarif unique : 7 €.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At the bottom of the sea

Young Audiences

Collectif 23H50

In the beginning there was the water, the sea, then little by little: life. Two strange divers set off to explore the deep sea. During their dive, they encounter a strange creature with no defined form, which transforms, metamorphoses and takes on different appearances, growing until it is ready to come out of its shell.

Au Fond des Mers draws a parallel between the aquatic world and the world of the womb, with shadow theater, lighting effects, puppets, movement and choreography in sign language.

Running time: 30mn

From 6 months to 4 years

Price: 7 ?

En el fondo del mar

Público joven

Colectivo 23H50

Al principio estaba el agua, el mar, luego poco a poco: la vida. Dos extraños buceadores salen a explorar las profundidades marinas. Mientras bucean, se topan con una extraña criatura sin forma definida, que se transformará, se metamorfoseará y adoptará diferentes apariencias, creciendo hasta que esté lista para salir de su caparazón.

Au Fond des Mers establece un paralelismo entre el mundo acuático y el mundo interior del útero, utilizando teatro de sombras, efectos de iluminación, marionetas, movimiento y coreografía en lenguaje de signos.

Duración: 30 minutos

De 6 meses a 4 años

Precio de la entrada individual: 7?

Auf dem Grund der Meere

Junges Publikum

Kollektiv 23H50

Am Anfang war das Wasser, das Meer, und dann nach und nach: das Leben. Zwei seltsame Taucherinnen begeben sich auf eine Entdeckungsreise in die Tiefsee. Bei diesem Tauchgang treffen sie auf ein seltsames Wesen, das keine festgelegte Form hat, sich verwandelt, verschiedene Gestalten annimmt und wächst, bis es bereit ist, aus seinem Schneckenhaus zu schlüpfen.

Au Fond des Mers zieht eine Parallele zwischen der Wasserwelt und der Welt innerhalb des Mutterleibs, mit Schattentheater, Lichteffekten, Marionetten, Bewegungen und Choreografie in Gebärdensprache.

Dauer: 30 Minuten

Von 6 Monaten bis 4 Jahren

Einheitspreis: 7 ?

