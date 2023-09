Théâtre : Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 10 novembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Théâtre, de Chloé Oliveres

« On ne laisse pas Chloé dans un coin. »

C’est l’histoire d’une femme au bord de la crise de la quarantaine, biberonnée aux bluettes et contes de fées. À la manière d’une Annie Ernaux qui aurait mangé Florence Foresti, Chloé rejoue ses amours réelles et imaginaires, avec beaucoup d’autodérision, le sens du tragique, une chanson en yaourt, quelques personnages, et pas mal de danses lascives.

Un régal d’humour et de sincérité doublé d’une portée féministe revigorante.

Durée: 1h10

Dès 14 ans

Tarif B : B tarif plein 15€/ tarif réduit 12€/ tarif -12ans 10€.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Theater, by Chloé Oliveres

« We don’t leave Chloé in a corner

This is the story of a woman on the verge of a mid-life crisis, who has been force-fed bluettes and fairy tales. In the manner of an Annie Ernaux who would have eaten Florence Foresti, Chloé re-enacts her real and imaginary loves, with a lot of self-mockery, a sense of tragedy, a yoghurt song, a few characters and a lot of lascivious dancing.

A feast of humor and sincerity, with an invigorating feminist edge.

Running time: 1h10

Ages 14 and up

B rate: B full rate 15? / reduced rate 12? / under 12s rate 10?

Teatro, por Chloé Oliveres

« Chloé no se deja arrinconar

Es la historia de una mujer al borde de la crisis de los cuarenta, harta de cuentos de hadas y de bluettes. Como una Annie Ernaux que se ha comido a Florence Foresti, Chloé recrea sus amores reales e imaginarios, con mucha autoburla, sentido de lo trágico, una canción del yogur, algunos personajes y una buena dosis de baile lascivo.

Un festín de humor y sinceridad con un vigorizante toque feminista.

Duración: 1 hora 10 minutos

A partir de 14 años

Tarifa B: B tarifa completa 15? / con descuento 12? / menores de 12 años 10?

Theater, von Chloé Oliveres

« Chloé lässt man nicht in der Ecke stehen. »

Es ist die Geschichte einer Frau am Rande der Midlife-Crisis, die mit Bluffs und Märchen gefüttert wurde. Wie eine Annie Ernaux, die Florence Foresti gefressen hat, spielt Chloé ihre realen und imaginären Liebschaften nach, mit viel Selbstironie, Sinn für Tragik, einem Lied aus Joghurt, einigen Figuren und vielen lasziven Tänzen.

Ein Genuss an Humor und Aufrichtigkeit mit einer belebenden feministischen Bedeutung.

Dauer: 1h10

Ab 14 Jahren

Tarif B : B Voller Tarif 15 / Ermäßigter Tarif 12 / Tarif für Kinder unter 12 Jahren 10

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Coeur Bassin