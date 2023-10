Cinéma : Marie-Line et son juge 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 28 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Synopsis :

Marie-Line, 20 ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l’engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie. a découvrir que même le plus petit des chiens peut faire la plus grande des différences…

Durée : 1h43

Tarifs : plein 6€ / moins de 16 ans : 5€

Sans réservation, paiement sur place par chèque ou espèce.

Tarifs et infos https://www.la-caravelle-marcheprime.fr/cinema.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Synopsis:

Marie-Line, 20, is a noisy, energetic waitress. Her encounter with a grumpy, depressed judge, who hires her as his chauffeur, turns her life upside down. She discovers that even the smallest dog can make the biggest difference…

Running time: 1h43

Price: full 6? / under 16: 5?

No reservation required, payment on site by cheque or cash.

Prices and info https://www.la-caravelle-marcheprime.fr/cinema

Sinopsis:

Marie-Line, de 20 años, es una camarera enérgica y ruidosa. Cuando conoce a un juez gruñón y deprimido que la contrata como chófer, su vida da un vuelco y descubre que hasta el perro más pequeño puede marcar la diferencia…

Duración: 1 hora 43 minutos

Precio: completo 6? / menores de 16 años: 5?

Sin reserva, pago in situ con cheque o en efectivo.

Precios e información https://www.la-caravelle-marcheprime.fr/cinema

Synopsis:

Die 20-jährige Marie-Line ist eine energische und laute Kellnerin. Als sie einen brummigen und deprimierten Richter kennenlernt, der sie als Chauffeurin einstellt, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Sie muss feststellen, dass selbst der kleinste Hund den größten Unterschied machen kann…

Dauer: 1h43

Eintrittspreise: Vollzahler 6 / unter 16 Jahren 5

Keine Reservierung erforderlich, Zahlung vor Ort per Scheck oder in bar.

Preise und Infos https://www.la-caravelle-marcheprime.fr/cinema

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Coeur Bassin