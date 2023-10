Cinéma : Bernadette 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 22 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Synopsis :

Quand elle arrive à l’Elysée, Bernadette Chirac s’attend à obtenir enfin la place qu’elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l’ombre de son mari pour qu’il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche

Durée : 1h41

Tarifs : plein 6€ / moins de 16 ans : 5€

Sans réservation, paiement sur place par chèque ou espèce.

Tarifs et infos https://www.la-caravelle-marcheprime.fr/cinema.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Synopsis :

When she arrives at the Elysée Palace, Bernadette Chirac expects to finally get the place she deserves, having always worked in her husband?s shadow to make him president. Thrown aside as too old-fashioned, Bernadette decides to take her revenge

Running time: 1 hour 41 minutes

Price: full 6? / under 16: 5?

No reservation necessary, payment on site by cheque or cash.

Prices and info https://www.la-caravelle-marcheprime.fr/cinema

Sinopsis :

Cuando llega al Elíseo, Bernadette Chirac espera obtener por fin el lugar que se merece, después de haber trabajado siempre a la sombra de su marido para convertirlo en Presidente. Dejada de lado por considerarla demasiado anticuada, Bernadette decide vengarse

Duración: 1 hora 41 minutos

Precio: completo 6? / menores de 16 años: 5?

Sin reserva previa, pago en la puerta con cheque o en efectivo.

Precios e información https://www.la-caravelle-marcheprime.fr/cinema

Synopsis:

Als Bernadette Chirac in den Elysée-Palast einzieht, erwartet sie, dass sie endlich den Platz bekommt, den sie verdient, denn sie hat immer im Schatten ihres Mannes gearbeitet, um ihn zum Präsidenten zu machen. Als sie als zu altmodisch abgestempelt wird, beschließt Bernadette, sich zu rächen

Dauer: 1h41

Eintrittspreise: Vollzahler 6 / unter 16 Jahren 5

Keine Reservierung erforderlich, Zahlung vor Ort per Scheck oder in bar.

Preise und Infos https://www.la-caravelle-marcheprime.fr/cinema

