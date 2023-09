Wild wild wild 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 7 octobre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Compagnie les Figures

Spectacle déambulatoire – départ depuis la mairie

Wild, wild, wild, c’est un road movie dans l’espace public de la Ville de Marcheprime.

Wild, wild, wild, c’est un témoignage spectaculaire … avec la Compagnie Les Figures.

Wild, wild, wild, c’est une épopée in-situ à partir des histoires des habitants, un périple à travers la mémoire et l’histoire de la Ville, un moment de retrouvailles.

Nourri par des rencontres menées avec les habitants et associations tout au long de l’année, et fort de son succès lors du Grand Final de la saison culturelle 2022-23, ce spectacle in-situ revient pour vous faire vivre, une deuxième fois, une expérience immersive créée pour Marcheprime.

Durée: 2h

Tout public

Gratuit- réservation conseillée.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Compagnie les Figures

Ambulatory show – departure from Town Hall

Wild, wild, wild is a road movie in the public space of Marcheprime.

Wild, wild, wild, it?s a spectacular testimony … with the Compagnie Les Figures.

Wild, wild, wild is an in-situ epic based on the stories of local residents, a journey through the memory and history of the town, a moment of reunion.

Nourished by meetings with residents and associations throughout the year, and boosted by its success during the Grand Final of the 2022-23 cultural season, this in-situ show returns for a second time to bring you an immersive experience created just for Marcheprime.

Running time: 2 hours

All audiences

Free – booking recommended

Compañía Les Figures

Espectáculo ambulante – salida del ayuntamiento

Wild, wild, wild es una road movie en el espacio público de Marcheprime.

Wild, wild, wild es un espectáculo … con la Compagnie Les Figures.

Wild, wild, wild es una epopeya in situ basada en las historias de los residentes locales, un viaje a través de la memoria y la historia de la ciudad, un momento de reencuentro.

A partir de los encuentros mantenidos durante todo el año con los habitantes y las asociaciones locales, y tras el éxito de la Gran Final de la temporada cultural 2022-23, este espectáculo site-specific vuelve por segunda vez para ofrecerle una experiencia inmersiva creada exclusivamente para Marcheprime.

Duración: 2 horas

Abierto a todos

Gratuito – se recomienda reservar

Compagnie les Figures

Laufendes Spektakel – Start am Rathaus

Wild, wild, wild, das ist ein Roadmovie im öffentlichen Raum der Stadt Marcheprime.

Wild, wild, wild, das ist ein spektakuläres Zeugnis … mit der Compagnie Les Figures.

Wild, wild, wild, das ist ein Epos vor Ort, das von den Geschichten der Einwohner ausgeht, eine Reise durch das Gedächtnis und die Geschichte der Stadt, ein Moment des Wiedersehens.

Nach dem Erfolg beim großen Finale der Kultursaison 2022-23 und den Begegnungen mit den Einwohnern und Vereinen im Laufe des Jahres kehrt diese Inszenierung zurück, um Ihnen ein zweites Mal eine für Marcheprime geschaffene immersive Erfahrung zu bieten.

Dauer: 2 Stunden

Für alle Zuschauer

Kostenlos – Reservierung empfohlen

