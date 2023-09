Ciné-thé : Toni en famille 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime, 26 septembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Venez partager un thé au cinéma, discuter d’un film, et passer un bon moment entre amis ! Surprise, rires, pleurs, vivez de véritables émotions le temps d’une séance.

Tarifs : plein 5,50€ / moins de 16 ans : 4,50€

Paiement sur place par chèque ou espèces uniquement – Sans réservation

Fiche technique du film : 2023 / 1h 36min / Comédie dramatique, Drame, Comédie

SYNOPSIS

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a 20 ans. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge : que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ? A 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ?.

2023-09-26 fin : 2023-09-26 . EUR.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and share a cup of tea at the cinema, discuss a film and have a great time with friends! Surprise, laugh, cry: experience real emotions for the duration of a screening.

Prices: full 5.50? / under 16s 4.50?

Payment on site by cheque or cash only – No reservation required

Film details : 2023 / 1h 36min / Comedy, Drama, Comedy

SYNOPSIS

Antonia, known as Toni, raises her five children alone. A full-time job. She also sings in bars in the evenings, because she has to feed her family. Toni has talent. She recorded a hit single. But that was 20 years ago. Today, her two eldest children are about to go off to university. So Toni wonders: what will she do when all her offspring have left home? At 43, is there still time to get on with her life?

Ven a compartir una taza de té al cine, comenta una película y pásalo en grande con tus amigos Sorpréndase, ría y llore: experimente emociones reales durante una proyección.

Precios: completa 5,50? / menores de 16 años: 4,50?

Pago in situ mediante cheque o en efectivo – No es necesario reservar

Ficha película : 2023 / 1h 36min / Drama, Comedia

SINOPSIS

Antonia, conocida como Toni, cría sola a sus cinco hijos. Trabaja a tiempo completo. También canta en bares por las noches, porque tiene que alimentar a su familia. Toni tiene talento. Grabó un single de éxito. Pero eso fue hace 20 años. Ahora sus dos hijos mayores se preparan para ir a la universidad. Toni se pregunta: ¿qué hará cuando todos sus hijos se hayan ido de casa? A sus 43 años, ¿aún está a tiempo de seguir con su vida?

Kommen Sie ins Kino, um einen Tee zu trinken, über einen Film zu diskutieren und eine gute Zeit mit Freunden zu verbringen! Überraschen Sie sich selbst, lachen Sie, weinen Sie, erleben Sie echte Emotionen für die Dauer einer Vorstellung.

Preise: Voller Preis 5,50? / Unter 16 Jahren: 4,50?

Zahlung nur vor Ort per Scheck oder in bar – Keine Reservierung

Technische Daten des Films: 2023 / 1h 36min / Drama, Komödie, Drama, Komödie

SYNOPSIS

Antonia, genannt Toni, ist alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Ein Vollzeitjob. Außerdem singt sie abends in Bars, denn die Familie muss schließlich ernährt werden. Toni ist sehr talentiert. Sie hat eine Single aufgenommen, die ein Hit war. Aber das war vor 20 Jahren. Heute gehen ihre beiden älteren Geschwister auf die Universität. Toni fragt sich, was sie tun wird, wenn alle ihre Kinder das Haus verlassen haben Ist es mit 43 Jahren noch Zeit, ihr Leben in die Hand zu nehmen?

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Coeur Bassin