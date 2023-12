Soirée Quiz (La Banou) 37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Soirée Quiz (La Banou) 37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde, 20 décembre 2023 19:00, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze La compétition continue !

Venez tester vos connaissances sur des sujets variés tout en passant une super soirée entre amis ou en famille à la BANOU !. Sur réservation.

Mercredi 20 et jeudi 21 décembre..

Mercredi 20 et jeudi 21 décembre 2023

37 avenue Foch

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



le 7 octobre ¡La competición continúa!

¡Venga y ponga a prueba sus conocimientos sobre diversos temas mientras disfruta de una gran velada con amigos o familiares en el BANOU! Reserva obligatoria.

Miércoles 20 y jueves 21 de diciembre. Der Wettbewerb geht weiter!

Testen Sie Ihr Wissen zu verschiedenen Themen und verbringen Sie gleichzeitig einen tollen Abend mit Freunden oder der Familie in der BANOU! Nur mit vorheriger Reservierung.

