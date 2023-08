Soirée Halloween (La Banou) 37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde, 31 octobre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Venez célébrer Halloween dans le mythique manoir hanté La Banou…Frissons Garantis ! Au programme : lancement de notre nouvelle bière frissonnante : la Jack’o myrtille & concours de costume..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

37 avenue Foch

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate Halloween in the mythical haunted manor of La Banou…chills guaranteed! On the program: launch of our new shivering beer: Jack?o blueberry & costume contest.

Venga a celebrar Halloween en la mítica mansión encantada de La Banou… ¡escalofríos garantizados! En el programa: lanzamiento de nuestra nueva cerveza de escalofríos: Jack’o myrtille y concurso de disfraces.

Feiern Sie Halloween im mythischen Spukhaus La Banou…Gänsehaut garantiert! Auf dem Programm stehen die Einführung unseres neuen Gänsehautbiers: Jack?o Heidelbeere & Kostümwettbewerb.

Mise à jour le 2023-08-28 par Corrèze Tourisme