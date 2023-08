Soirée Quiz (La Banou) 37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Soirée Quiz (La Banou) 37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde, 27 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Venez tester vos connaissances sur des sujets variés tout en passant une super soirée entre amis ou en famille à la BANOU ! . Sur réservation..

2023-09-27 fin : 2023-09-28 . .

37 avenue Foch

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Venez célébrer la fête de la bière munichoise à la brasserie, avec le food-truck les folies burgers et le retour de nos délicieux bretzels aux drêches !

le 7 octobre Venga a poner a prueba sus conocimientos sobre diversos temas mientras disfruta de una gran velada con amigos o familiares en el BANOU! . Reserva obligatoria. Testen Sie Ihr Wissen zu verschiedenen Themen und verbringen Sie gleichzeitig einen tollen Abend mit Freunden oder der Familie in der BANOU! . Mit Voranmeldung. Mise à jour le 2023-08-28 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu 37 avenue Foch Adresse 37 avenue Foch Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville 37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde latitude longitude 45.1627097;1.536407

37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/