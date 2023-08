Soirée Tropical House (La Banou) 37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde, 22 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

La soirée parfaite pour dire au revoir à l’été dans une ambiance chill house avec un DJ set et le lancement de l’Indian Summer IPA à la mangue !.

2023-09-22

37 avenue Foch

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The perfect evening to say goodbye to summer in a chill house atmosphere, with a DJ set and the launch of Indian Summer IPA with mango!

La velada perfecta para despedir el verano en un ambiente chill house, con un DJ set y el lanzamiento de Indian Summer IPA ¡con mango!

Der perfekte Abend, um den Sommer in einer Chill-House-Atmosphäre mit einem DJ-Set und der Einführung des Indian Summer IPA mit Mango zu verabschieden!

