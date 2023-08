Soirée Africa vibes (La Banou) 37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Venez vibrer au son des percussions de Mamadou Sène et de ses musiciens !

Au menu : Tapas africains réalisés par le restaurant Le Baobab à Allassac..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

37 avenue Foch

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the percussive sounds of Mamadou Sène and his musicians!

On the menu: African tapas from Le Baobab restaurant in Allassac.

Venga a disfrutar de los sonidos percusivos de Mamadou Sène y sus músicos

En el menú: tapas africanas preparadas por el restaurante Le Baobab de Allassac.

Vibrieren Sie zum Klang der Perkussion von Mamadou Sène und seinen Musikern!

Zum Menü: Afrikanische Tapas, die vom Restaurant Le Baobab in Allassac hergestellt werden.

Mise à jour le 2023-08-28 par Corrèze Tourisme