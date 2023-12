Cet évènement est passé Intra-Muros autrement 37 Avenue du Révérend Père Umbricht Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Début : 2023-12-13 09:00:00

fin : 2024-01-22 19:00:00 . Exposition photo de René Brillant.

« Sortir du déjà vu » pour mettre en valeur les particularités architecturales de Saint-Malo Intra-Muros. Trois règles : ne photographier que l’intérieur des remparts, n’utiliser qu’un seul objectif « le fish-eye, qui donne l’impression d’être au centre de l’image », cliché en Noir et Blanc transformé par colorisation. .

