Diffusuion des matchs de la Coupe du Monde de rugby 37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde, 1 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Tout le mois de septembre et d’octobre : diffusion des matchs de la coupe du monde !

Au programme : tapas, bières artisanales et ambiance de folie pour vibrer comme si vous y étiez..

2023-09-01 fin : 2023-10-31 . .

37 Avenue du Maréchal Foch

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Soirée Beaujolais nouveau, aligot-saucisse et lancement de notre nouvelle bière la Smoky !

Todo septiembre y octubre: ¡transmisión de los partidos del Mundial!

En el programa: tapas, cervezas artesanales y un ambiente de locura para que te sientas como si estuvieras allí.

Den ganzen September und Oktober: Übertragung der Spiele der Fußballweltmeisterschaft!

Auf dem Programm stehen Tapas, handwerklich gebrautes Bier und eine ausgelassene Stimmung, damit Sie mitfiebern können, als wären Sie dabei.

