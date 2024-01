VENTE DE MEUBLES ET ACCESSOIRES – MAISON BERINGUER 37, avenue de montpellier Montarnaud, jeudi 11 janvier 2024.

Montarnaud Hérault

VENEZ CHINER POUR LA BONNE CAUSE !

La commune a acheté il y a quelques mois, la Maison Berenguer.

L’un des objectifs est la création d’un parc de jeux arboré avec la conservation des espèces existantes et qui fera office de relais piéton protégé, entre la route de Montpellier et l’Esplanade au travers d’une passerelle sur la Mosson.

La Municipalité a décidé de vendre tous les meubles et accessoires présents dans les lieux. Pour cela, la mairie va organiser des matinées portes ouvertes.

37, avenue de montpellier

37, avenue de montpellier
Montarnaud 34570 Hérault Occitanie



