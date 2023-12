Flâneries d’Orvault 37, Avenue de la Ferrière, Orvault (44) Flâneries d’Orvault 37, Avenue de la Ferrière, Orvault (44), 9 décembre 2023, . Flâneries d’Orvault Samedi 9 décembre, 14h00 37, Avenue de la Ferrière, Orvault (44) 0 Au profit de l’école Diwan et dans le cadre des flâneries de Noël, SolÜn ouvrira le bar celtique à compter de 14h15. S’ensuivront les copains de P’tit veau de la chézine, Outre manche, Geoffroy/Roue et Hip-Noz. Deuit ! source : événement Flâneries d’Orvault publié sur AgendaTrad 37, Avenue de la Ferrière, Orvault (44) 37, Avenue de la Ferrière, 44700 Orvault, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46716 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T15:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T15:00:00+01:00
Lieu 37, Avenue de la Ferrière, Orvault (44) Adresse 37, Avenue de la Ferrière, 44700 Orvault, France

