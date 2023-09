Salon des créateurs 37 Allée du Midi Cerizay, 1 octobre 2023, Cerizay.

Cerizay,Deux-Sèvres

L’association Droles de dames et compagnie organise un salon des créateurs et entrepreneurs VDI à la salle La Griotte.

Dans le cadre d’octobre rose, l’association a invité « Habille ta tête » et « Lovely Solidarity » qui vendront leurs créations au profit de la recherche contre le cancer..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

37 Allée du Midi Salle La Griotte

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Droles de dames et compagnie association is organizing a salon for VDI creators and entrepreneurs at the Salle La Griotte.

As part of pink October, the association has invited « Habille ta tête » and « Lovely Solidarity » to sell their creations in aid of cancer research.

La asociación Droles de dames et compagnie organiza un salón para creadores y empresarios de VDI en la Salle La Griotte.

En el marco del octubre rosa, la asociación ha invitado a « Habille ta tête » y « Lovely Solidarity » a vender sus creaciones a beneficio de la investigación contra el cáncer.

Der Verein Droles de dames et compagnie organisiert eine Messe für Gründer und VDI-Unternehmer im Saal La Griotte.

Im Rahmen des rosa Oktobers hat der Verein « Habille ta tête » und « Lovely Solidarity » eingeladen, die ihre Kreationen zugunsten der Krebsforschung verkaufen werden.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Bocage Bressuirais