Moselle L’atelier Café théâtre de la MCL nous présentera son travail à travers différents spectacles. Vendredi 27 janvier 2023 à 20h : “On rira tous aux parodies”

Spectacle de, par, avec Felix Lobo (1h30)

Tarif plein : 12 €/ Tarif réduit : 10 € Samedi 28 janvier 2023 à 20h : “J’aime pas Mémé”

par les adhérents de l’Atelier Café Théâtre de la MCL.

Tarif unique : 5 € Dimanche 29 janvier 2023 à 15h : “J’aime pas Mémé”

info@mclmetz.fr

